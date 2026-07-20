Sednica Saveta REM-a završena bez izbora predsednika i zamenika

Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je danas posle više od dva sata, ali na njoj nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveta.

Konstitutivnom sednicom je predsedavala najstariji član Saveta Dubravka Valić Nedeljković koja je novinarima posle sednice rekla da su kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po četiri glasa.

Ona je pojasnila da je za izbor predsednika Saveta potrebno šest glasova, iako je za sada izabrano osam od devet članova tog tela.

Valić Nedeljković je navela da su tokom rasprave za predsednika Saveta REM-a predložena tri kandidata - Stevica Smederevac, Miloš Garić i Mileva Malešić, a da su se posle prvog kruga tajnog glasanja izdvojili Garić i Malešić.

"U drugom krugu glasanja oni su dobili podjednak broj glasova. To znači da ćemo mi u vrlo razumnom roku nastaviti konsultacije i rasprave, i ja se nadam da sada, sa ove polazne tačke koja je jasno ukazala preferencije za budućeg predsednika ili predsednicu REM-a, da ćemo lakše doći do konačnog rezultata. Tako da ćemo se ponovo videti u nekom skorom, razumnom roku, ja se nadam pred kraj jula", rekla je Valić Nedeljković i dodala da postupak kreće ispočetka.

Ona je kazala da je na današnjoj sednici videla konstruktivnost kod svih članova Saveta REM-a i da su se usaglasili oko toga šta predsednik Saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom prostoru, kao i oko dužine mandata.

"Nakon izuzetno tolerantne sednice, demokratske rasprave, vrlo argumentovane, mogu da kažem da je ovaj saziv REM-a prepoznao značaj konstituisanja Saveta i da smo svi dali sve od sebe da taj Savet počne da radi na najbolji mogući način", rekla je Valić Nedeljković.

Dodala je da će, dok se ne izabere predsednik ili predsednica Saveta REM-a predsedavati sednicama kao najstariji član Saveta.

Istakla je i da predsednik Saveta REM- mora biti izabran da bi mogli da počnu da rešavaju pitanja koja se tiču tog regulatornog tela.

"Mi smo već neformalno razgovarali sa stručnim službama koji su to materijali, koja su to pitanja koja bi prva morali da rešavamo, kako da nam se dostavljaju ti materijali, o čemu mi smatramo da je najhitnije.

Istakla je da su svih osam članova Saveta REM-a svesni odgovornosti koja je na njima.

"Mi smo zajednički doneli odluku da predsednik ili predsednica moraju biti vrlo brzo izabrani, zato što ima toliko nerešenih problema. Mi ćemo morati da radimo i preko leta, iako po pravilniku Savet prestaje sa radom 15. jula i počinje 1. septembra. U međuvremenu mogu biti vanredne sednice, hitne sednice...", rekla je Valić Nedeljković.

Konstitutivna sednica Saveta REM-a zakazana je nakon što su četiri člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo.

Članovi Saveta izabrani su na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025. godine, sa još četiri člana, a 19. decembra 2025. podneli su ostavke Skupštini.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 10. jula na vanrednom zasedanju Autentično tumačenje odredbe člana 18. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a prema kojem izjave volje četiri člana REM-a o podnošenju ostavke nemaju pravno dejstvo.

Skupština Srbije još nije izabrala devetog člana Saveta REM-a iz reda nacionalnih manjina, ali to telo može da radi.

Odbor za informisanje Skupštine Srbije raspisao je 28. aprila prošle godine novi konkurs za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) čime je ispunjen zahtev studenata u blokadi koji su prethodno dve sedmice blokirali zgradu Javni servis Srbije.

Raspisivanjem tog konkursa poništen je prethodni konkurs započet u novembru 2024. godine usled isteka mandata dotadašnjem sazivu Saveta REM-a.

Savet REM-a je početkom novembra 2024. godine saopštio da članovi tog tela više ne obavljaju funkciju pošto je istekao rok od godinu dana predviđen Zakonom o elektronskim medijima iz 2023. godine.

Autor: D.S.