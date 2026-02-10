Bratina: Srbija čini sve napore da članovi Saveta REM-a budu izabrani što pre

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina izjavio je danas da Srbija čini sve napore da članovi Saveta REM-a budu izabrani što pre, uz poštovanje propisa koji uređuju postupak za izbor istih.

"Zato bih zamolio pojedine medije da ne zloupotrebljavaju moje reči iznete na Javnom servisu Srbije da 'imam saznanja' da će čitava procedura izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije biti ponovljena bez pregovora. Izneo sam lični stav da je vladajuća većina takva da može da izglasa članove REM-a. Međutim, vladajuća većina je ponudila razgovor o tome, nakon čega su se pojavili zahtevi koji nisu bili nimalo korektni, i zato REM u ovom trenutku nemamo", rekao je Bratina, saopštilo je Ministarstvo informisanja i kulture povodom, kako je navedeno, netačnog i neprofesionalnog prenošenja izjave ministra u vezi sa formiranjem Saveta REM-a.

Bratina je istakao da se članovi Saveta REM-a biraju u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, članove Saveta bira Narodna skupština na predlog ovlašćenih predlagača.

Autor: Pink.rs