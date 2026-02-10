Bratina: Imam saznanja da će cela procedura izbora članova Saveta REM biti ponovljena

Bratina je, gostujući u programu Radio-televizije Srbije, rekao da niko ne snosi odgovornost za to što nisu izabrani svi članovi Saveta REM i da se videlo "kako se to odigravalo u Skupštini".

Upitan ko snosi odgovornost što država nema telo koje štiti gledalište, Bratina je rekao da "ne snosi niko, jer je REM zadužen za to" i da bi voleo da je njegovo ministarstvo zaduženo za to.

- Mislim da će ova sledeća procedura ići bez ikakvih pregovora, nego samo na glasanje. To bi bilo najpravednije, ako se već članovi Saveta REM biraju u Skupštini, onda Skupština treba da ih izabere slobodnim glasanjem, zar ne - kazao je Bratina.

Bratina je istakao da vlast ima većinu koja može da izglasa Savet REM, ali je vladajuća većina prvo ponudila razgovore o tome, na šta su ponuđeni "zahtevi koji nisu korektni".

Na pitanje zbog čega nije izabran kandidat za člana Saveta REM na predlog manjinskih zajednica, među kojima su bili predstavnici bošnjačke i albanske zajednice, Bratina je upitao:



- Što baš te dve manjine? Zašto bi oni bili predlog? Ne moramo svaki predlog da usvojimo. Zašto ne bi bio neko iz neke druge manjine, zašto ne neki Rom? Ako vi imate opstrukcije, vi možete skoro nikad da izaberete (Savet) REM. Svaki put kad se uradi procedura, neko može da bude nezadovoljan i da se povuče - naveo je Bratina.

Autor: D.Bošković