ALARM U SREMU! Afrička kuga svinja pravi ogromne gubitke - Virus se širi

Borba protiv afričke kuge svinja na području Sremske Mitrovice ulazi u novu fazu. Broj životinja koje su morale da budu eutanazirane zbog širenja zaraze porastao je za svega nekoliko dana sa više od 500 na oko 700, dok je na delu teritorije grada i dalje na snazi vanredna situacija.

Najteža situacija je u mačvanskim selima Salaš Noćajski i Noćaj, gde su potvrđena žarišta bolesti. Prema rečima načelnika Gradske uprave za poljoprivredu Radosava Panića, virus je u Noćaju potvrđen na dva gazdinstva, dok je u Salašu Noćajskom registrovan na većem broju domaćinstava. Zbog toga su uvedene vanredne mere kako bi se postupci suzbijanja bolesti sprovodili po ubrzanoj proceduri.

Prvi slučaj registrovan u Noćaju, potom usledilo širenje

Prvi slučaj afričke kuge svinja na ovom području registrovan je krajem prošlog meseca na manjem domaćinstvu u Noćaju, gde su vlasnici držali svega nekoliko svinja za sopstvene potrebe. Nedugo zatim virus se proširio na Salaš Noćajski, gde je potvrđeno više novih žarišta, pa je broj eutanaziranih životinja iz dana u dan rastao.

Pre samo nedelju dana nadležni su govorili o više od 500 svinja koje će biti eutanazirane na više od deset gazdinstava, dok se danas taj broj popeo na oko 700.

Pod posebnim nadzorom i okolna sela

Po rešenju Uprave za veterinu, Salaš Noćajski proglašen je zaraženim područjem, dok su u zoni pojačanog nadzora Noćaj, Ravnje i Laćarak, gde se primenjuju posebne veterinarske mere kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti. U ugroženim naseljima postavljeni su punktovi sa dezinfekcionim sredstvima koja stočari mogu besplatno da koriste za dezinfekciju objekata, opreme i vozila.

"Virus je nepredvidiv"

Panić ističe da za sada u ostalim mestima na teritoriji Sremske Mitrovice nema novih potvrđenih slučajeva, ali upozorava da opuštanja ne sme biti.

- Situacija se prati iz dana u dan. Za sada nema slučajeva koji izazivaju sumnju, ali je virus nepredvidiv i moramo nastaviti sa pojačanim nadzorom - rekao je Panić.

Apel zbog neodgovornog ponašanja

Nadležni su uputili ozbiljno upozorenje svim odgajivačima da obeleže svinje, prijave svaku sumnju na bolest i svako uginuće veterinarskim službama.

Posebno zabrinjavaju dojave da pojedinci uginule životinje bacaju u kanale i po atarima.

- Kada grabljivice raznesu leševe, veoma je teško kontrolisati dalje širenje virusa - upozorio je Panić.

Uginule i eutanazirane životinje zbrinjavaju se u skladu sa propisima - odvoze se u postrojenje "Energo Zelena", a kada je potrebno zakopavaju se u posebno pripremljene jame kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Jedno od najugroženijih područja u Srbiji

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, Sremski i Mačvanski okrug trenutno su među najugroženijim područjima kada je reč o afričkoj kugi svinja. Zaključno sa početkom jula bolest je potvrđena na stotinama gazdinstava u više okruga Srbije, a zbog zaraze je uginulo ili eutanazirano oko 25.000 svinja.

Veliku pažnju javnosti izazvao je i slučaj farme "Mistral komerc" u Hrtkovcima, gde je zbog potvrđene zaraze započeta eutanazija više od 11.000 svinja, što predstavlja jedan od najvećih pojedinačnih gubitaka od početka epidemije u Srbiji.

Nije opasna za ljude

Afrička kuga svinja pogađa isključivo domaće i divlje svinje i ne predstavlja opasnost za ljude, niti se prenosi na druge vrste životinja. Ipak, zbog ogromnih ekonomskih posledica koje izaziva u stočarstvu, stručnjaci upozoravaju da je neophodno dosledno poštovati sve biosigurnosne mere - redovnu dezinfekciju, ograničavanje ulaska u objekte sa svinjama i hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest veterinarskim službama.

Podsetimo, policija je pre dva dana u Salašu Noćajskom uhapsila P. D. (55) zbog sumnje da je, uprkos merama uvedenim radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja, nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu.

Tokom kontrole, policija i veterinarska inspekcija pronašle su čak 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i mesnih prerađevina bez prateće dokumentacije i dokaza o poreklu. Po nalogu veterinarske inspekcije kompletna količina mesa oduzeta je i upućena na uništenje.

Osumnjičeni se tereti za krivično delo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka, a prema navodima istrage, sporne aktivnosti obavljao je uprkos merama koje je Uprava za veterinu uvela radi suzbijanja afričke kuge svinja na području Salaša Noćajskog.

Autor: Iva Besarabić