GLIŠIĆ: Realizujemo 70 projekata širom Srbije u vrednosti od 67 milijardi dinara

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je da to ministarstvo trenutno realizuje oko 70 projekata širom Srbije čija je ukupna vrednost 67 milijardi dinara, a čiji je glavni cilj poboljšanje svakodnevnog života građana. Kao najvažnije projekte izdvojio je:

Dečja klinika Tiršova 2: Objekat površine 62.000 kvadratnih metara vredan 128 miliona evra, čiji se završetak i predaja na upotrebu očekuju u kasno proleće ili rano leto naredne godine.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS: Kompleksna fazna rekonstrukcija oko 26.000 kvadratnih metara u vrednosti od 41 milion evra, sa očekivanim završetkom u proleće 2028. godine.

Dijagnostički centar u Kraljevu: Objekat Opšte bolnice "Studenica" površine 4.300 kvadrata koji će koštati 11,5 miliona evra, od značaja za Raški okrug i građane sa Kosova i Metohije, a čiji je rok završetka za godinu dana.

OŠ "Dositej Obradović" u Vranju: Značajna obrazovna ustanova za Pčinjski okrug koja će dobiti i veliku fiskulturnu salu rangiranu kao mini-hala za takmičenja, a čiji se završetak i povratak dece u klupe očekuje u prvom kvartalu 2027. godine.

Nacionalni odbojkaški trening centar na Novom Beogradu: Kompleks od 21.000 kvadratnih metara koji funkcioniše kao "mali grad" sa trenažnim halama, spa centrom, bazenima, hotelom i pratećim sadržajima, a čije se otvaranje očekuje za mesec do dva.

Autor: D.S.