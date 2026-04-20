Za opoziciju je dobro kada ima loših vesti za Srbiju! Glišić za Pink: Verovatno će da slave ako EU donese odluku o zamrzavanju novca (VIDEO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kaže da je srpska opozicija euforična zbog razmatranja Evropske unije da zamrzne 1,5 milijardi evra namenjenih za Srbiju.

Razlog je to što je, kako navodi, za opoziciju dobro kada ima loših vesti za Srbiju.

- Oni će verovatno da slave povodom tog zamrzavanja novca. Iskoristili su tih godinu dana koliko su putovali po Evropi da urade sve loše za Srbiju, a mi ćemo nastaviti da obezbeđujemo dobre stvari za državu - rekao je Glišić.

Oni idu da donesu te neke loše, crne vesti, tu je valjda razlika između njih i nas. Nastaviće se razvoj Srbije bez obzira na sve poteškoće. Imali smo koronu, velike svetske ratove, nikada se nismo služili izgovorima, već smo tražili način da nastavimo razvoj, kazao je Glišić.

Glišić je gostujući na Pink osvrnuo na navode medija da bi Srbija mogla da ostane bez 1,5 milijardi evra.

- Mi jesmo pogođeni time što je Vladan Đokić unakazio Beogradski univerzitet i što su hiljade i hiljade studenata u velikom problemu i neizvesnosti i dolaze da budu njegovi politički aktivisti. Podatak da je 11.500 ljudi manje diplomiralo u poslednjoj godini, da se sve manje njih upisuje govori da se Beogradski univerzitet nalazi u velikom problemu - rekao je Glišić.

Kako je dodao, kriv je samo jedan čovek, a to je Vladan Đokić koji je ovaj univerzitet organizovao kao organizaciju koja će biti podloga za ostvarivanje njegovih političkih ambicija.

Autor: S.M.