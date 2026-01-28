'TAJ NOVAC JE MINIMALNO REŠENJE' Glišić o rekonstrukciji vodovodne mreže: 5 milijardi evra je cena koja je potrebna za celu Srbiju, ne za Užice!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kaže da svako ko je slušao šta je rečeno na sednici Vlade u nedelju, zna da se sve što je rekao - odnosi na celokupnu vodovodnu mrežu u Srbiji.

Naime na sednici Vlade koja je održana u nedelju, ministar za javna ulaganja Darko Glišić je rekao da je potrebno 5 milijardi evra za rekonstrukciju vodovodne mreže. Nastala je polemika da li se ovaj iznos odnosi na Užice ili celu Srbiju, a ministar je za Novo jutro objasnio o čemu se radi.

Ta mreža je stara 60 godina, pravi velike gubitke, i to je minimalni novac za rešavanje tog problema. Naravno da se odnosi na celu Srbiju, rekao je Glišić.

- To je bilo i pre 25 godina zrelo za rekonstrukciju, a metar tog dela nije sređeno. To kad pukne, to više ne može da se popravi. Imate gubitke širom Srbije na mreži. Do ove brojke smo došli. A ovi što montiraju, pustite zaludne ljude. Da su bili kadri, dok su bili na vlasti, popravili bi bar metar tog cevovoda - rekao je Glišić.

U Užicu je odlična fabrika vode, ali je problem taj stari deo. Krenuli smo u taj prvi deo da sređujmo, 25 kilometara ukupno, za to treba 12-15 miliona evra. Tada će se tek stvoriti uslovi, da se mreža širi, nećemo na staru da nastavljamo, objasnio je.

Rekonstrukcija Vlade Srbije

Predsednik Vlade treba da donese odluku, da oceni svakoga, i ja sam lično za to da se na mesec dana pravi presek, da se vide rezultati, i normalno je da s vremena na vreme imamo izveštaje, rekao je Glišić.

- Od nedelje popodne se već videla aktivnost, svi su krenuli da popunjavaju svoj raspored. Nemate prostora i vremena da dane ne trošite uludo. Ne može da prođe nedelju dana ili mesec, da ne uradite ništa. Nemamo mi taj luksuz... Nama su drugi potrošili i vreme i sredstva, i mi nemamo pravo da budemo kao ti neodgovorni ljudi. Nadam se da će da se vidi dinamika, rad na terenu - dodao je Glišić.

Poruke koje su poslate sa sednice, neki nisu razumeli na najbolji način, objašnjava Glišić.

Napad na porodicu predsednika Vučića

Govoreći o vaterpolistima i susretu sa predsednikom Srbije Aleksandra Vučića, Glišić kaže da ne zna ko je pomenuti akademik Teodorović koji je napao i predsednika, njegovu porodicu ali i sportiste.

- To je matora budala akoja lupeta. On je zanimljiv samo medijima koji šire mržnju, a putem njega je raspiruju, i podstiču negativan odnos prema predsedniku i njegovoj porodici. Valjda od akademika treba da čujete neki pametan stav, a ta budalketina samo mrzi, vređa i lupeta gluposti - kaže Glišić.

Dolazak evropske komisije

Picula je došao da vidi zašto je stala obojena revolucija, okupio ih je, održao slovo, i rekao im šta treba da rade. Utom su usledile i njihove nove aktivnosti, rekao je Glišić.

- Oni će da spadnu, nema tu nikakav spektakularni kandidat imamo Vladana Đokića koji je uništio Beogradski Univerzitet. Ljudi više nemaju poverenje, niko neće da bude regrutovan za političke aktiviste - dodao je potom.

S jeseni ćemo imati još manje studenata, jer niko neće kod čoveka koji je simbol korupcije, nerada, nesposobnosti, kaže Glišić.

- On ne može da se pomiri sa tim, da se 15. marta nije probudio sa nekom titulom. On je na krilu Tonina Picule plakao, jer nije premijer postao. Sinoć on onim piskutavim glavom pokušava da glumi muškarca. Kao kreštavac...I onaj Bojović... -rekao je Glišić.

- Oni žele da hramove i crkve pretvore u kafane, zato su u devet uveče sekli kolač. Navikli su od onda, kada su bili na vlasti, da sve treba d apretvaraju u kafane. Oni su došloi u devet uveče i bez blama u devet uveče nrezali kolač. Šta ja tu da kažem? - nastavlja Glišić.

Autor: D.Bošković