Glišić odbrusio Miru Bulju: Traktori ne lete, ali naše rakete lete! Nabavili smo ih da bi se zaštitili od vas ustaša i koljača

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić odgovorio je na uvrede i provokacije gradonačelnika Sinja Mira Bulja.

- Ima jedna srpska poslovica koja najbolje ovo opisuje: Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Miro Bulj se ponosi zločinima koje su počinili 1995. godine. Tada je načinjeno najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata, kada su ubijali srpsku nejač, decu, žene koji su pokušavali da se sklone od njihovog pogroma. Na traktorima ne beže ni vojnici, niti jue traktor vojno vozilo, pa da možete da kažete da je reč o vojnoj koloni - rekao je Glišić.

- Za njega je to super, on se time ponosi, pokušava da bude čak i duhovit koristeći termin traktor. Moram da mu kažem: Traktori ne lete, ali lete rakete. Lete rakete koje smo nabavili kako bi se zaštitili od vas ustaša i koljača koji biste ponovo dana koljete, udružujete se sa Tiranom i Prištinom kako biste ponovo napravili neki savez kako bi napravili neki pogrom, neku Oluju - dodao je Glišić.

Prema njegovim rečima, ako su dobro slušali predsednika Srnije Aleksandra Vučića trebalo je da zapamte da se nikada više neće desiti pogrom kao što je Oluja i da nikada nećemo dozvoliti da se ponove takvi zločini.

- Hrvati su autori jednog od najvećih genocida tkom Drugom svestkom ratu, to je Jasenovac. Posle Drugog svetskog rata, autori su najvećeg etničkog čišćenja koje se desilo na prostorima Evrope i hvala Vučiću i svima koji mu pomažu i čine da država danas bude toliko jaka da odvrati zlikovce poput Bulja koji bi ponovo da kolju srpsku nejač - istakao je Glišić.

Ministar je podvukao da mi nikome ne pretimo i ne želimo nikoga da napadnemo, ali naše rakete lete.

Autor: S.M.