GLIŠIĆ PORUČIO HRVATSKOM POLITIČARU: Miro Bulj, g****o jedno ustaško, zadlanio bih te preko usta što vređaš srpskog predsednika! (VIDEO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić brutalno je odgovorio na nove provokacije gradonačelnika Sinja Mira Bulja, poručivši mu da će dobiti šamarčinu od koje će mu "zvoniti uši".

Gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, Glišić je žestoko reagovao na uvrede koje je ovaj hrvatski političar uputio na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Glišić nije birao reči, poručio da vremena u kojima su Srbi klečali pred drugima pripadaju prošlosti.

Glišić se prisetio ranijih sukoba sa Buljem, naglasivši da mu nije zaboravio prethodne provokacije.

- Opet se javio onaj Miro Bulj iz Sinja, ono ustaško govedo kome sam obećao pre godinu dana da ću da mu zavalim jednu šamarčinu da mu zvoni uvo kao sinjska alka. Opet se on javio da vređa predsednika Vučića - rekao je Glišić uživo u programu.

"Nećete nas više klati"

Ministar je poslao jasnu poruku da Srbija više neće dozvoliti poniženja kakva su se, prema njegovim rečima, dešavala u prošlosti.

- Da poručim tom ustaškom govedu – nećete nas više klati, nećete nas više ubijati. Nećete imati ovde predsednika koga vi želite da postavite, tipa Borisa Tadića koji će da kleči na kolenima pred vama Hrvatima. Imaćemo srpskog predsednika koji će znati da nas zaštiti. Znači, više ustaška kama neće klati Srbina - poručio je ministar.

Direktna poruka Bulju

Glišić je izrazio želju da se direktno suoči sa hrvatskim političarem zbog njegovih konstantnih napada na rukovodstvo Srbije.

- Miro Bulj, govedo jedno ustaško, voleo bih da budem u nekoj delegaciji kada ide u Hrvatsku pa da te sretnem, pa da te zadlanim jednom preko usta što vređaš srpskog predsednika - poručio je Darko Glišić.

Autor: D.S.