SVE JE POČELO OD NADE - Uz pomoć Željka Mitrovića, samohrana majka iz Pančeva sačuvala je svoju decu: Danas je ova porodica dokaz da vlasnik Pinka ne zaboravlja one kojima pomogne! (VIDEO)

Željko Mitrović je izmenio živote stotina porodica u regionu, a samohrana majka Nada iz Pančeva i njena deca, ujedno su bili i iskra koja je pokrenula karavan humanitarnih dela vlasnika Pink Media Grupe. Željko je i ove godine obišao porodicu i obradovao ih sa poklonima, ali i letovanjem sa džeparcem.

Da pomoć Željko Mitrovića nije jednokratna, već da vlasnik Pink Media Grupe uvek brine o porodicama kojima pomaže, svedoči primer samohrane majke Nade iz Pančeva, za koju je dolazak Željka Mitrovića bio početak novog života.

2022. godine, Centar za socijalni rad je Nadi zbog siromaštva želeo da oduzme decu, ali je Željko to sprečio i ovu porodicu sačuvao na okupu.

Briga Željka Mitrovića o ovim klincima i njihovoj samohranoj majci nastavila se i u narednim godinama. 2023. rešeno je i ono najvažnije, krov nad glavom.

U septembru 2024. radovi su bili završeni i došlo je vreme da se ova porodica useli u kuću koju im je Mitrović u potpunosti sredio.

Dobra dela Željka Mitrovića samo su se nizala, kako je vreme prolazilo, on je sve više brinuo o ovim mališanima. Usledila su letovanja, zimovanja, brojni pokloni, a svaki polazak u školu spremno su dočekali zahvaljujući vlasniku Pink Media Grupe.

I ove godine Željko nije zaboravio Nadu i njenu decu, već je odlučio da ih pošalje na letovanje uz obavezan džeparac.

Mitrović je rekao da su pre četiri godine došli kod njih, i da je Nada ta sa kojom je otpočela cela humanitarna akcija sa samohranim roditeljima.

Pre toga smo 20 godina pomagali stalno ustanove za brigu o deci bez roditeljskog staranja, i to se danas već pretvorilo u veliki set apakcija. Vodimo ih na letovanja i zimovanja, ove godine više od 400 dece. Imamo i akcije početkom školske godine, zatim i moj rođendan, koji je rođendan svih njih - rekao je Mitrović i dodao:

A pre četiri godine krenuli smo sa pomoći samohranim majkama i očevima, koji imaju troje, četvoro i više dece.

Kako kaže, pre dve godine su kupili Nadi i njenoj deci kuću, a zatim su im napravili i bazen.

To je ono što se zapravo desilo. Nada je bila prva, a danas imamo preko 1000 familija kojima smo pomogli. Pošto sve to radim iz sopstvenih sredstava, malo sam već izmoren i izmučen, ali spremam se za sezonu, jer imam 10 hiljada zahteva za pomoć. Želim da kažem svim mojim pratiocima, da smo se specijalizovali za ovu vrstu pomoći, samohranim majkama i očevima i da ne mogu da odgovorim zaista na sve zahteve - rekao je Mitrović.

Od majke koja je strahovala da će joj zbog siromaštva oduzeti decu, do porodice koja je srećna i spokojna svakoga dana. Nadina priča potvrđuje da za velika dela i nesebičnu podršku Željka Mitrovića ne postoje ograničenja, te da nema zle sudbine koju on ne može promeniti, kako bi najosetljivijima pružio sigurnost i lepšu budućnost.

Autor: A.A.