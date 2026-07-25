Stiže jako nevreme, pa tropski pakao: Od ovog datuma se vraća vreli talas, Ivan Ristić potvrdio: Temperature idu na totalni maksimum, sklonite se iz Beograda!

Uživajte u sunčanim danima ovog vikenda, ali pripremite se za pljuskove i tropske vrućine koje dolaze od 5. avgusta.

Vikend pred nama doneće nam stabilizaciju prilika, toplije dane, ali i prolazno osveženje sa pljuskovima koje stiže u noći između nedelje i ponedeljka! Meteorolozi prognoziraju da do kraja jula neće biti ekstremnih vrućina, ali da već sa ulaskom u avgust sledi preokret i jak topli talas.

Prema zvaničnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za vikend nas očekuje stabilnije i toplije vreme, ali uz sveža jutra:

- Danas, posle svežeg i pretežno vedrog jutra, u toku dana biće pretežno sunčano i malo toplije uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepena - saopštili su u RHMZ na svom zvaničnom sajtu.

U nedelju će, kako kažu, pre podne biti pretežno sunčano.

- U drugom delu dana, kao i u ponedeljak, promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, češćim u ponedeljak posle podne - kažu u RHMZ i dodaju da se od utorka očekuje pretežno sunčano i sve toplije vreme, a krajem naredne sedmice i - veoma toplo.

Marko Čubrilo istakao je da nas tokom vikenda očekuju sveže noći, ali topliji dani, sa maksimumima od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Međutim, oprez se savetuje već u nedelju uveče.

- Vec u toku noći na ponedeljak sa jugozapada se očekuje širenje uticaja novog fronta uz lokalne pljuskove sa grmljavinom i moguće vremenske nepogode. U ponedeljak nestabilno i ponovo malo svežije uz maksimume od 22 do 27 stepeni - najavljuje Čubrilo.

On dodaje da od 28. jula sledi jačanje anticiklona, stabilizacija i umereno otopljenje sa temperaturama od 27 do 33 stepena, dok od 5. avgusta sledi pravi letnji talas gde će živa u termometru ići od 31, pa sve do 38 stepeni Celzijusa. Snaga tog talasa zavisiće od toga da li će se vreo vazduh direktno povlačiti iz severne Afrike.

Upozorenje, termometar vrućine

Da nas u avgustu očekuje ozbiljno otopljenje, potvrdio je i Ivan Ristić, koji se oglasio sa dramatičnom porukom i upozorenjem na letnje žege.

- Izgleda da će se prognoza sa malim zakašnjenjem ostvariti, temperature idu na totalni maksimum! Ko ima neku ideju gde da se pobegne iz Beograda u prvoj dekadi avgusta, neka piše - poručio je Ristić.

Autor: D.B.