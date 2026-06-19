Toplotna kupola i afrička vrelina nad Srbijom: Temperatura skače preko 35 stepeni, zahlađenja ni na vidiku - Šokantna prognoza Ivana Ristića

U Srbiji nas očekuje toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 30 do 35 °S. Pripremite se za tropske noći i moguće pljuskove

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena, najavio je Republički hidrometeoroški zavod.

- Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stepeni, u nedelju ponegde i malo toplije - navodi RHMZ i dodaje:

- Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

Biometeorološka prognoza

- Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savetuje izvestan oprez. Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine pa se preporučuje opreznost.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje početak dugog i vrelog leta u Srbiji.

- Toplotna kupola u sklopu afričkog anticiklona stacioniraće se iznad većeg dela Evrope, pa će maksimalna temperatura narednih dana biti i preko 35 stepeni. Očekuju se i tropkse noći u urbanim sredinama kada u noćnim satima temperatura neće padati ispod 20 stepeni, u stanovima ispod 30 - kaže Ristić za Kurir i dodaje:

- Postepeno ulazimo u jak toplotni talas kada će osveženje biti pad temperature na 30 stepeni. Kratkotrajno osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama moglo bi da bude oko 24. juna, ali nakon toga temperatura nastavlja da raste.

Ristić ističe da prema sadašnjim modelima jače osveženje se ne očekuje do kraja meseca kao ni na početku jula.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/