DANAS PAKLENIH 33 STEPENA, A ONDA SLEDI OBRT! Vreme se menja od ovog datuma, stižu jake nepogode: Ovo je detaljna prognoza

U Srbiji nas očekuje toplo vreme do srede, a od četvrtka dolazi zahlađenje sa kišom i svežijim temperaturama.

U Srbiji će do srede biti veoma toplo i sparno vreme, a od četvrtka sledi zahlađenje prvo na severu i zapadu zemlje, a u petak i u ostalim predelima sveže uz dnevnu temperaturu od 18 do 21 stepen, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 - najavio je RHMZ i dodao:

- Do kraja sedmice promenljivo, u sredu i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33, u četvrtak temperatura u postepenom padu i to prvo na severu i zapadu zemlje gde će biti svežije za šest do osam stepeni u odnosu na sredu, dok će u petak u svim predelima najviša dnevna temperatura biti oko 20 stepeni.

RHMZ za sredu najavljuje kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom očekuju posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

- U četvrtak u svim predelima nestabilno sa padavinama, a vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni. U petak se kiša očekuje još samo pre podne na jugu i istoku Srbije, dok će za vikend u većini mesta biti suvo, a padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je da će osveženje trajati do oko 16. juna, a zatim sledi i jače otopljenje.

- Do kraja nedelje bi se zadražo relativno sveže i nestabilno uz povremene pljuskove i severozapadni vetar. Noći relativno sveže, dok bi se dnevni maksimum kretao od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Posle 16. bi se temperature polako vratile u okvire proseka, a posle 18. bi moglo uslediti dalje otopljenje - najavio je Čubrilo.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.



Autor: Jovana Nerić