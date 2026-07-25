Detalji isplate 6.000 dinara za punoletne: Ko će dobiti 12.000 ili čak 18.000 dinara, kada kreće isplata i zbog čega se menja zakon?

Isplata za punoletne građane planirana je za 22. septembar, a zbog naslednih prava pojedini će dobiti višestruko više od osnovnog iznosa.

Isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane Srbije trebalo bi da počne 22. septembra, nakon što budu usvojene izmene zakona koje će omogućiti realizaciju ove mere. Reč je o novčanoj podršci iz Akcionarskog fonda, a pojedini građani će, zahvaljujući naslednim pravima, na svoje račune dobiti 12.000 ili čak 18.000 dinara.

Razlog za veće iznose nije nova kategorija korisnika, već činjenica da će naslednici preminulih građana ostvarivati pravo i na sredstva koja su njima pripadala.

Kako će izgledati isplata naslednicima?

Prema najavljenom modelu, pravo na isplatu priznaje se i za oko 1,3 miliona građana koji su u međuvremenu preminuli. Njihov iznos od po 6.000 dinara biće isplaćen zakonskim naslednicima, u skladu sa pravilima ostavinskog postupka.

To znači da će građanin koji je naslednik jednog preminulog člana porodice, pored svojih 6.000 dinara, dobiti i njegov iznos, odnosno ukupno 12.000 dinara. Ukoliko je naslednik više osoba koje ostvaruju ovo pravo, ukupan iznos može dostići i 18.000 dinara.

Zbog toga država planira ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata, što je znatno više od broja punoletnih građana u Srbiji. Razlika se odnosi upravo na isplate koje će biti realizovane preko naslednika.

Zašto mora da se menja zakon?

Da bi isplata mogla da bude sprovedena, neophodno je izmeniti zakon koji je donet 2007. i 2008. godine.

Prema važećim odredbama, pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imali su samo građani koji su punoletni postali do kraja 2007. godine. Takvo rešenje danas bi isključilo veliki broj građana koji su punoletstvo stekli kasnije, iako ispunjavaju sve ostale uslove.

Istovremeno, država je u obavezi da isplati sredstva i za građane koji su od tada preminuli, zbog čega se novac prenosi na njihove zakonske naslednike kroz ostavinski postupak.

Izmenama zakona trebalo bi da bude omogućeno da pravo na isplatu ostvare svi punoletni građani, dok će naslednici preminulih dobiti sredstva koja su njima pripadala.

Kada počinje isplata?

Prema najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, isplata bi trebalo da počne 22. septembra, odmah po usvajanju zakonskih izmena. Tada će krenuti isplata osnovnog iznosa od 6.000 dinara svim punoletnim građanima, dok će naslednici, u zavisnosti od svog statusa, dobiti i dodatne iznose koji proizlaze iz ostvarenih naslednih prava.

Autor: A.A.