Od 1. avgusta niže cena lekova, a od 14. septembra isplate! Predsednik Vučić precizirao koliko će novca dobiti punoletni građani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za avgust sniženje cena lekova, a za septembar isplatu novčane pomoći za penzionere, ali i sve punoletne građane.

- Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došlo. Imamo uobičajenu podelu penzija od 2. do 10., a 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga o čemu smo govorili. Pa isplata za one koji su pod boračkom zaštitom, socijalnom - rekao je predsednik Vučić.

- Iz akcionarskog fonda, 22. septembra idemo, moramo u međuvremenu da promenimo zakon, jer je neko napravio veoma glup zakon tamo 2007. i 2008. godine. Da vam objasnim u jednoj reči, verujem da interesuje građane. Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle da oni imaju pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je milion i 300 i nešto hiljada, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima - rekao je Vučić za Javni servis.

Kako je dodao to je ukupno 7.668.000 isplata

- Ovde živi oko 6 miliona ljudi, onda vam je jasno da ćemo, govorim o punoletnim građanima... Verujem da razumete šta ćemo još morati da isplatimo. Dakle, svi dobijaju po 6.000 dinara, a neki će dobiti nešto više od toga. Moramo taj zakon da promenimo, a recimo oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo da promenimo zakon da bi sva punoletna lica i oni koji danas imaju 35 godina mogli da dobiju, ako inače ne bi imali pravo da dobiju. I ono što je važno, početkom septembra obavestićemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu, dakle da li će to biti 5, 6, 7, 8, ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke - istakao je predsednik.



Autor: S.M.