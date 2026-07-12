"TO ĆE BITI ZNAK PAŽNJE ZA SVE PUNOLETNE GRAĐANE" Vučić o novim merama: Isplata možda i do 10. septembra, pokazatelj kako se država domaćinski odnosi"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je isplatu pomoći građanima u septembru, uključujući penzionere i socijalno ugrožene.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će isplata pomoći koji je država najavila biti u septembru.

- Pametno smo postupali, i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. To nije bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi - rekao je on.

Predsednik je istakao da će pomoć koja je najavljena penzionerima i socijalnim kategorijama biti isplaćena u septembru.

- Ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce, i za socijalno ugrožena lica, i to sledi. Ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju, verujem da to sve možemo da uradimo, i da će ljudi da budu, na kraju krajeva, zadovoljni. To je ono što je najvažnije - poručio je predsednik.

Autor: A.A.