"OBRADOVAĆEMO SVE PUNOLETNE GRAĐANE" Vučić o novim merama: Pametno smo postupali i skupljali pare godinama! To je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi

Predsednik Aleksandar Vučić posetio je porodicu Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice, domaćinstvo sa osam članova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti porodici Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke. Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece.

Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom.

- Hvala vam na svemu što radite za Loznicu, za Srbiju - rekao je domaćin Dragan Vučiću tokom dočeka.

- Neverovatno koliko je lepo. Svaki put kad obilazim i kad idem dole prema Azbukovici uvek se iznenadim koliko je lepo - rekao je Vučić, opisujući ove predele.

Domaćin je rekao da mu mališani Luka i Lazar najviše pomažu.

Vučić je upitao koji su to glavni problemi sa kojima se susreću nakon čega su mu izneti glavni problemi.

- Sad da vam otkrijem nešto, znaju svi koliko sam godina pokušavao i trudio se, razgovarao sa Svetskom bankom, da nam daju pošto nemamo problem sa javnim dugom, da nam uz grejs period daju veliki novac i da ga bacimo sav u puteve. I to lokalne puteve, regionalne puteve. Ne pričamo o auto-putevima, njih ćemo mi da finansiramo. Onda ćemo sve lokalne puteve da finansiramo jer to niko neće da finansira - istakao je predsednik.

- Mnogo je urađeno, nikad nije urađeno sve. Treba sad krov na školi da nam se radi, dobili smo novu stolariju, prelepu salu, 105 miliona je koštala, po svim evropskim standardima, mnogo asfalta je urađeno. Ostao nam je taj krov na školi i imamo jedan put od Jadranske Lešnice preko Cera, to je put na manastir, od velikog značaja - rekao je domaćin Vučiću.

Vučić je rekao da je opštinskim novcem urađen deo puta. Potom je pitao koliko to može da košta, na šta mu je rečeno da je to skoro tri miliona evra.

- Treba nam asfalt na putevima. To je rak-rana, ne samo u mojoj mesnoj zajednici - rekao je Dragan.

Nakon posete porodici Todorović, Vučić će razgovarati sa meštanima Jadranske Lešnice.

- U puteve niko neće da finansira, a putevi prave razliku - rekao je Vučić.

Predsednik je konstatovao da je sve više povratnika u Srbiji, kao i da se veliki broj ljudi vraća iz inostranstva zbog povećanih troškova života.

- Od '57. je viskoza radila. Imala je u jednom trenutku 11-12.000 zaposlenih. Onda je 2000-2001. razorena. Tad smo imali 12-13-14.000 nezaposlenih u Loznici - konstatovao je Vučić.

O fabrici robota

- 22. ili 29. avgusta vas pozivam u Šabac. Konačno je sve dogovoreno sa investitorom. Videćete sad bolju fabriku nego onu koju smo videli - rekao je.

- Uradili smo stadion, brzu saobraćajnicu... Ostaje nam preko Malog Zvornika da uradimo. Onda smo rešili sve. To su strateški velike stvari.

- Još jedan investitor nam nedostaje u Loznici. Uskoro otvaramo Sljepčević - Badovinci, taođe važno za Bogatić, Šabac, uskoro i Kuzmin - Sremska Rača. Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući.

Predsednik je rekao da će sutra da počne s radom Lešnica - Čokešina.

U uspehu portala "Ko si bre ti"

- Do 17 sati imali smo 1.795. prijava. Ja sam prošao sam preko 800. Ostavite ono "Vučiću majmune..." Kad vidite ozbiljne stvari, možemo mnogo toga da promenimo. Srećan sam jer ljudi gde su se žalili gledamo odmah da rešavamo. Od Subotice do Niša smo odmah rešavali, srećan sam što smo neke stvari uspeli odmah da rešimo. Ljudi se žale, imamo problema s tim putem. Moraš da mi kažeš šta je problem s bezbednošću saobraćaja u Ulici Alekse Stojnića. Zapamtio sam sve što mi je stiglo na "Ko si bre ti".

- Želimo da pokažemo da uvek želimo da čujemo ljude - istakao je.

- Da rešimo 5 ili 10 odsto toga, uspeh je. 200 problema smo rešili. Da nismo imali ovo, ne nismo rešili ni jedan. To ipak pokazuje neku vrstu rada, energije, truda...

- Teško je razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je rudarski posao. Moraš ponekad da čuješ stvari koje nisu istina, a da izabereš lepu reč i ponašaš se pristojno. Ali to moraš da radiš. Za to si izabran i to moraju da razumeju funkcioneri i oni koji su izabrani da vode državu. Ali sam jako zadovoljan - rekao je predsednik.

- Oni će ovde da imaju takav turistički potencijal u Loznici i Lozničkim selima - rekao je Vučić i dodao:

- Ovde su sela, ne mogu da kažem bogata, ali nisu siromašna. Samo puteve da uradimo.

- Izgradnjom stadiona na Lagatoru izgradio si novi centar grada. Poskupelo sve od Korenite do Banje Koviljače.

Konstatovao je da je lepa vest da se sve prodaje.

- Loznica je najveća na Drini, pa Bašta. Oni su nam veliki. Bašta je značajna i zbog Perućca i svega drugog, ali Loznica je najvažnija.

Da prenoći svaku noć je 56-57.000 ljudi. Ali da se vraćaju ljudi, oni povećavaju fertilnu bazu, to nije samo što se vratilo jedan ili dvoje, već će i oni da imaju decu, tako da je mnogo važno da za njih uradimo sve što možemo. Platili smo RS 10 miliona evra dodatno za Bijeljinu da se završi taj put od Sremske Rače.

Predsednik se ponovo osvrnuo na portal "Ko si bre ti", istakavši da je dobio veliki broj prijava.

- Daje efekte stvarno, ja sam računao i rekao sam da očekujem na godišnjem nivou 10.000 prijava, sad za 2 dana imam 2.000 prijava.

O novim merama

- Pametno smo postupali i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. To nije bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce, i za socijalno ugrožena lica, i to sledi. Ja verujem da će to biti tamo negde do, do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra - rekao je Vučić.

Autor: A.A.