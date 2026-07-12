VUČIĆ SA NARODOM U JADRANSKOJ LEŠNICI "Gde god da sam bio ne sećam se da sam video ovoliko ljudi pod šatorom - DA POBEDE PRISTOJNU SRBIJU NE MOGU" (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Todorović u Jadranskoj Lešnici, gde će razgovarati sa građanima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti porodici Todorović u mestu Jadranska Lešnica kod Loznice.

Nakon posete porodici, predsednik Vučić će razgovarati sa građanima, koji su se već okupili da ga dočekaju.

- Gde god da sam bio ne sećam se da sam video ovoliko ljudi pod šatorom - poručio je Vučić.

- Nisam sasvim zahvalan jer znam da smo mogli bolje i više. Zahvalan sam što ste izdržali najveći mogući teror u poslednjih godinu i po dana. Hvala što se niste predali, da pobede pristojnu Srbiju ne mogu.

- Biće uskoro otvoren novi put, Sremska Rača-Kuzmin, ostaje nam da dovedemo jednog velikog investitora, da rešavamoi probleme u školama. Da nastavimo da radimo. Jedino da ovi naši divni fudbalere iz Loznice nas obraduju ulaskom u super ligu i onda nema kraja. Mnogo sam srećan što imamo čime da se pohvalimo. Kada prođe vreme i kada analizirate uz svu svoju ljutnju što nije sve potaman i kako ste očekivali, ali od drugog Svetskog rata pa na ovamo, kada je to više urađeno za Loznicu? A to je tek početak, tek prvo poluvreme.

- Svako selo poznajem u vašem kraju. Znam još koliko nam puteva i kanalizacije nedostaje. Ne možemo sve jer Loznica i danas ima deficit na dnevnom nivou. Prihodi su 4,2 milijarde. Kada živiš za nešto i to radiš godinama, onda znaš svaki broj. Ovo su veći prihodi i to je super. Zadovoljan sam kako se Dragana borila. Hvala joj što nije poklekla ni pred onim siledžijama ni pred onima koji su hteli zemlju da upropaste. Čuvaćemo svoju zemlju. Nije uvek lako. Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja ali uspevamo da sačuvamo nezavisnost. Niko oko nas ne može da vodi takvu politiku. To smo uspeli zahvaljujući narodu koji je uvek verovao.

- Hoćete li Kokanovića ili Draganu? Kokanovića ili Vučića? Pokazali su kako mogu da maltretiraju ljude, blokiraju ulice, a ništa za ljude nisu uradili. Smejali su mi se, kažu doveo Vučić nekog Kineza da položi kamen temeljac, a danas 3.500 ljudi radi u toj fabrici. Pred nama su odlučujući izbori. Hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred ili da se vraća u sukobe i građanske ratove. Na vama je odluka, a moraće da bude doneta u nekoliko narednih meseci. Dajte sve od sebe da članovima svojih porodica razgovarate, nećemo nasiljem da se služimo. U pitanju je budućnost Srbije.

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke.

Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece.

Autor: A.A.