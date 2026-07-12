'HVALA LJUDIMA NA VELIČANSTVENOM DOČEKU' Vučić objavio moćan snimak iz Jadranske Lešnice: Do konačne pobede!

Aleksandar Vučić je u Jadranskoj Lešnici dočekan od strane građana sa zastavama Srbije i transparentima, poručivši da Srbija pobeđuje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak dočeka u Jadranskoj Lešnici, gde ga je dočekao veliki broj građana.

- Hvala ljudima u Jadranskoj Lešnici, Loznica, na veličanstvenom dočeku. Do konačne pobede poručio je Vučić.

Meštana su nosili zastave Srbije, a razvijeni su i transparenti "Srbija pobeđuje" i "Ujedinjena Srbija".

Vučić je prethodno obišao domaćinstvo Dragana Todorovića koje broji osam članova, a bavi se stočarstvom i voćarstvom.

Autor: A.A.