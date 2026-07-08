'U NAREDNIM DANIMA ĆEMO IZAĆI SA DETALJIMA' Predsednik Vučić najavio NOVE MERE DRŽAVE: Odnosiće se na sve punoletne građane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će isplata pomoći koju je najavio biti obavljena i ranije nego što je planirano.

- Biće ranije, biće svakako u septembru mesecu, i gledaćemo da bude ranije. Gledaćemo da bude čak sredinom septembra meseca, što je za 15 do mesec dana pre nego što smo očekivali - rekao je on i najavio da se nada da će država uspeti da obraduje i sve punoletne građane.

- Verujem da ćemo još nečim da obradujemo sve građane. Ja verujem da će biti, još ne mogu do kraja da kažem jer gledamo kako će to izgleda, ali verujem da ćemo sve punoletne građane Srbije obradovati. Samo da vidimo kako i na koji način, i to sa sredstvima koja nisu iz budžeta, dakle da vam odmah to kažem, da neko ne bi mislio da je u pitanju izbori ili ne znam šta sve, sa novcem koji nije iz budžeta. Još istražujemo stvari, i verujem da ćemo u narednim danima izaći pred građane, i da će ljudi biti veoma zadovoljni. Biće, dakle, mnogo dobrih mera, mnogo dobrih stvari, i verujem da će ljudi u Srbiji biti zadovoljni i svojim životnim standardom, to je za nas najvažnije - rekao je predsednik.

On se potom ponovo osvrnuo na evropski put Srbije.

- Nekada ste mogli da napredujete, da budete uspešni samo kao članica Evropske unije. Mi nećemo skoro postati članica Evropske unije, kao što neće ni Ukrajina. Kao što neće ni mnoge druge zemlje. Ukrajina je suviše velika da bi Evropska unija mogla da je prihvati. Mi smo za region suviše veliki da bi mogli da nas prihvate. I naravno, postoje i neke druge stvari, od Kosova i Metohije, odnosa prema Rusiji, prema Narodnoj Republici Kini, i tako dalje. Sve više i prema Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, za nas je važno da nama raste životni standard, da pretičemo i zemlje Evropske unije i one koje su tobože ispred nas na evropskom putu. I već smo neke pretekli. U regionu sve, a čak i najmanje jednu, a uskoro i drugu članicu Evropske unije. I po visini primanja, dakle, pre svega plata, i to ne u javnom sektoru, već i u javnom i u privatnom, kombinovano, dakle. To je ono za šta živimo - pojasnio je Vučić.

On je ponovio da je Srbija razumela poruku EU.

- Dobro smo razumeli poruku Evropske unije, ne ljutimo se, to su naši partneri, vi želite neke druge ljude, sve je to okej. Ali sam ja, ponavljam, i dalje imam neku vrstu nade. Ali mi treba da živimo, mi treba da živimo, kako bih vam rekao, racionalno, racionalan život, da gledamo šta je to, kako nama može da bude bolje, i to je to - zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić