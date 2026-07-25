Menja se ime jednog od najpoznatijih instituta u Srbiji: 'Dedinje' više neće nositi stari naziv

Vlada Srbije donela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" menja ime u Nacionalni institut za srce i krvne sudove "Dedinje"!

Odluka, koju je potpisao premijer Đuro Macut, objavljena je u Službenom glasnike, a stupa na snagu osmog dana od datuma objavljivanja. Institut će uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.



- Ova odluka predstavlja najviše državno priznanje ustanovi koja već pet decenija postavlja standarde u dijagnostici, lečenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ostvarujući rezultate koji su prepoznati u evropskim i svetskim razmerama - navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Novi naziv, kako se navodi, predstavlja priznanje svim generacijama lekara, medicinskih sestara, tehničara i ostalih zaposlenih koji su tokom proteklih 50 godina svojim znanjem, posvećenošću i rezultatima izgradili ustanovu od nacionalnog značaja i međunarodnog ugleda.



- Istovremeno, to je i potvrda poverenja koje građani Srbije ukazuju Institutu, ocenjujući ga najvišim ocenama za kvalitet zdravstvene zaštite, organizaciju rada, pružene usluge i odsustvo lista čekanja - piše u saopštenju.

Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" godinama unazad obavlja veći broj operacija nego svi ostali kardiohirurški centri u Srbiji zajedno, a po obimu rada svrstava se među vodeće centre u Evropi. U brojnim procedurama bio je evropski rekorder dok je prvi u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda koje su značajno unapredile lečenje kardiovaskularnih bolesnika.

Nacionalni instituti za srce i krvne sudove, kao vrhunske referentne ustanove u ovoj oblasti, postoje u Nemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Japanu, Kini, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Singapuru, Indoneziji i drugim zemljama.

- Nacionalni institut za srce i krvne sudove "Dedinje" biće nacionalna referentna ustanova za najsloženije oblike lečenja bolesti srca i krvnih sudova, edukaciju lekara i medicinskog kadra iz zemlje i inostranstva kao i za naučnoistraživački rad najvišeg ranga - kažu iz Vlade Srbije.

Institut je osnovala država 1973. godine.

Autor: S.M.