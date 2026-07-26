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Vrućina tokom dana, a onda stiže obrt: Detaljna vremenska prognoza za nedelju, a evo šta nas čeka narednih dana

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TANJUG/NEBOJŠA RAUS/TANJUG/NEBOJŠA RAUS/RINA/UNSPLASH.COM ||

U Srbiji će danas biti toplo i pretežno suvo vreme, uz smenu sunca i oblaka. Najviše dnevne temperature biće oko 24 - 32°C, u zavisnosti od regiona, pri čemu će najtoplije biti na jugu i istoku zemlje.

Veći deo dana biće prijatan, uz dosta sunčanih intervala.

U pojedinim delovima Srbije, naročito u centralnim krajevima, na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura.

U Beogradu će danas biti pravi letnji dan, pretežnu sunčano i veoma toplo vreme. Pre podne će biti suvo, a najviša temperatura očekuje se oko 16 časova - 34 stepena.

Od 18 do 20 časova očekuju se prolazne oblačnosti, ali bez najavljenih padavina.

Kratka vremenska prognoza za sledeću nedelju

U ponedeljak 27. jula stiže promenljivo oblačno i nešto nestabilnije vreme. Očekuju se češći lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša temperatura biće u blagom padu - uglavnom u rasponu od 27°C do 30°C.

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Krajem dana na severu sledi postepeno razvedravanje.

U utorak sledi stabilizacija vremena, i biće pretežno suvo i sunčano u većini krajeva (kratkotrajna kiša je moguća samo još na planinama).

Od srede pa do kraja nedelje biće stabilno, pretežno sunčano, i sve toplije iz dana u dan.

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