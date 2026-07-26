Pljuskovi sa grmljavinom stižu u Srbiju: Poznato koji će predeli biti prvi na udaru, evo i kada

Nakon svežeg i vedrog jutra, pred nama je sunčan i veoma topao dan, povremeno uz umerenu oblačnost.
Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 33°C.
Kasnije posle podne i uveče u severnim i zapadnim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Biće uslova da ponegde bude i kratkotrajnih grmljavinskih oluja i nepogoda.
Pljuskova sa grmljavinom biće i na širem području Beograda.
U ponedeljak nešto svežije, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.
U utorak stabilizacija vremena.
Od srede sunčano i svakim danom sve toplije, uz novi toplotni talas.
Autor: Marija Radić