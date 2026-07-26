Telefoni pod ključem! Stižu stroga pravila za sve osnovce i srednjoškolce, evo šta se menja

Zabrana mobilnih telefona u školama trenutno je jedna od najaktuelnijih tema u obrazovnom sistemu Srbije. Predlog nacrta zakona koji je pripremio Zaštitnik građana Zoran Pašalić predviđa potpunu zabranu korišćenja telefona tokom boravka u školi, uključujući i malih i velikih odmora, sa ciljem smanjenja ometanja nastave i zaštite mentalnog zdravlja dece. Međutim, najava novog zakona koji bi na to obavezao sve škole, izazvala je i pozitivne i negativne komentare.

Ključne odredbe predloženog zakona

Podstimo, zaštitnik građana Zoran Pašalić predstavio je Nacrt zakona o zabrani korišćenja mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama i pozvao na konsultacije učenike, nastavnike, direktore i roditelje.

Predlog predviđa stroga pravila odlaganja i korišćenja digitalnih uređaja unutar školskih ustanova, poput:

Obavezno odlaganje uređaja: Đaci po dolasku u školu odlažu svoje telefone na predviđena bezbedna mesta i preuzimaju ih tek po završetku nastave.

Zdravstveni izuzeci: Telefoni se mogu koristiti jedino ukoliko su detetu neophodni zbog specifičnog zdravstvenog stanja ili bolesti, uz obavezno priloženu lekarsku dokumentaciju.

Komunikacija sa roditeljima: Svi hitni kontakti između roditelja i dece tokom trajanja nastave moraju se odvijati preko škola ili nastavnika.

"Sa srednjom školom to je mnogo teže"

Povodom inicijative za uvođenje potpune zabrane, psiholog Dragana Ćupurdija je ukazala na praktične izazove sa kojima se škole već susreću na terenu.

- Vidim da je većina škola uvela zabranu telefona, ali mislim da je jako teško u praksi sprovoditi tako nešto. Uvek je bilo i biće slučajeva da neko dete ne ispoštuje pravilo. Ipak, lakše je kontrolisati mlađu decu nego stariju, jer roditelji nad mlađima već imaju određenu kontrolu. Sa srednjom školom je to mnogo teže i nisam sigurna da li su srednje škole kod nas tako nešto uvodile. Bile su mere da se telefoni stavljaju u posebne kutije za vreme nastave, dok su za vreme odmora učenici mogli da ih koriste, ali nisam sigurna koliko se to poštovalo. Dete uvek može da kaže da nije ponelo telefon, a niko nema pravo da ga pretresa. Trebalo bi da se uvede odgovarajuća zakonska regulativa koja bi se uskladila sa ovim merama. Škole su sada uvele određene pravilnike o tome kako bi telefon trebalo da se upotrebljava, ali u tom slučaju provera deteta prosto ne može da se sprovede - kaže ona.

Argumenti "ZA" potpunu zabranu

Fokus na časovima: Eliminacija glavnog izvora distrakcije tokom predavanja.

Podsticanje socijalizacije: Deca se tokom odmora usmeravaju na međusobnu komunikaciju i vršnjačku interakciju umesto na ekrane.

Smanjenje digitalnog nasilja: Manje prilika za neovlašćeno snimanje i fotografisanje u školskim prostorijama.

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Argumenti "PROTIV" i praktični problemi

Problem sprovođenja i kontrole: Kao što ističe i psiholog, bez prava na pretres nastavnici nemaju mehanizam da provere da li je učenikista predao sve uređaje koje ima kod sebe.

Pitanje lične odgovornosti: Mnogi stručnjaci smatrajuda je dugoročno delotvornije učiti decu digitalnoj pismenosti i samokontroli, umesto restrikcija.

Otpor starijih učenika: Primena restriktivnih mera kod srednjoškolaca znatno je teža i često izaziva revolt.

Autor: A.A.