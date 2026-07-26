Patrijarh Porfirije služio liturgiju na slavi manastira Kovilj

Svetoarhangelski manastir u Kovilju obeležio je danas svoju slavu, Sabor svetog arhistratiga Gavrila, a liturgiju je služio patrijarh srpski Porfirije.

Patrijarh je poručio u besedi da se sveti arhangel Gavrilo javlja u Starom i Novom zavetu gde, kako je rekao, otkriva volju Božju prorocima i javlja se Presvetoj Bogorodici otkrivajući tajnu spasenja.

"Sveti arhangel Gavrilo, kao i svi anđeli, nije došao da objavi Presvetoj Bogorodici, i ne dolaze anđeli nama da nas izveste o svome stavu, o svome mišljenju, da nas obaveste kakva je njihova volja, nego dolaze da nam otkriju volju Božju. Ko sluša apostole, ko sluša reč anđela, ko sluša reč Crkve, Samoga Gospoda sluša. A ko nije spreman da čuje reč Crkve - bilo da je deo Crkve, bilo da je izvan Crkve - onda kada nema smirenja nego je pretežnija volja njegova od volje Crkve, kada je pretežnija volja njegova od volje Hristove, on postavlja sebe nasuprot Hristu. Zato mi i govorimo u molitvi Oče naš, svakoga dana, bezbroj puta ponavljamo: Da bude volja Tvoja", poručio je patrijarh, saopštila je SPC.

On je istakao da, kada je volja Božja jedino istinsko i pravo, onda, iako slabi, iako nemoćni, iako uz mnoštvo promašaja, uz mnoštvo padova, uz mnoštvo grehova, isto tako jedanput za svagda ostajemo u naručju Božjem.

Patrijarh je na kraju liturgije blagosiljao slavske darove a po završetku službe, Porfirije je manastirskom bratstvu i svima sabranima čestitao slavu.

Patrijarhu su sasluživali mitropolit bački Irinej i episkopi valjevski Isihije, mohački Damaskin i jenopoljski Nikon, arhimandrit Prokopije iz Antiohijske Patrijaršije, nastojatelj manastira Krka jeromonah Sevastijan, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve.

Mitropolit bački Irinej naglasio je da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo Crkva, kako je rekao, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine.

Tokom službe sabrani vernici slušali su i pojanje monaha Svetoarhangelskog manastira u Kovilju kao i članova hora Škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin pri novosadskoj crkvenoj opštini pod rukovodstvom đakona Vladimira Antića.

Liturgiji su prisustvovali i igumanija manastira Pećka patrijaršija monahinja Haritina, vršilac dužnosti nastojatelja manastira Bođani monah Zaharije, monahinje iz manastira Vaskrsenja Hristova u Kaću kao i brojni vernici.

Autor: D.B.