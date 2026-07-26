STIŽU PLJUSKOVI: RHMZ najavio padavine sa grmljavinom, OVI delovi Srbije su na udaru

U toku noći nad većim delom Srbije očekuje se promenljivo oblačno vreme najavio je RHMZ.

U večernjim satima atmosfera će uglavnom biti mirna, dok se od 21.00 do 00.00 časova kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju samo ponegde na istoku Srbije. Ti pljuskovi biće kratkotrajni, ali lokalno mogu biti praćeni pojačanim vetrom i većom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu.

Posle ponoći doći će do postepenog naoblačenja i širenja padavinske zone. Kiša i pljuskovi prvo će zahvatiti Kosovo i Metohiju, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim će se tokom noći oblačnost sa padavinama premeštati ka severu i istoku zemlje.

Pred jutro padavine će stići i u Vojvodinu, Beograd i centralne krajeve Srbije, gde se takođe mestimično očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Na pojedinim lokacijama mogući su kratkotrajno intenzivniji pljuskovi, ali se ne očekuje da će padavine biti dugotrajne.

Jutarnje temperature biće prijatnije u odnosu na prethodne dane, dok će osveženje koje donose padavine biti najizraženije u zapadnim i centralnim delovima zemlje. Nadležni preporučuju oprez u saobraćaju zbog mogućeg mokrog i klizavog kolovoza, kao i smanjene vidljivosti tokom jačih pljuskova.

Autor: Iva Besarabić