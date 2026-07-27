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Spremite se, nije gotovo sa padavinama! RHMZ upozorava šta nas čeka do kraja dana, tri regiona na udaru!

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviji fokus izveštaj o vremenskim uslovima koji nas očekuju do kraja današnjeg dana.

Iako će u većini predela u Srbiji zadržati uglavnom suvo vreme, u pojedinim regionima i dalje postoji opasnost od padavina i lokalnih nepogoda.

Gde se očekuju padavine do kraja dana?

Prema zvaničnim podacima RHMZ-a, promenljivo vreme zadržaće se pretežno na jugu i severozapadu zemlje, dok će uveče doći do dodatnog naoblačenja.

- Do kraja dana u većini predela suvo. Na jugozapadu, istoku i jugoistoku Srbije promenljivo, još ponegde sa lokalnom kišom ili pljuskom, a kasnije uveče na severu i североzapadu uz povećanje oblačnosti, mestimično je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, na severu i istoku i umeren, pretežno severozapadni i zapadni - navodi se u najnovijoj objavi RHMZ.

Foto: Pixabay.com

Vreme narednih dana

U utorak (28.07.) pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost. Retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.

Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturом od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni“, navodi se u saopštenju RHMZ.

Autor: A.A.

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