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RHMZ izdao upozorenje: Niz OPASNIH pojava čeka nas narednih dana, zahvatiće celu Srbiju

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svom sajtu upozorenje, a u kom stoji kako nas u sredu i četvrtak očekuju grmljavinske nepogode.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i oluјnim vetrom očekuјu se u sredu (10.06.) posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbiјe, kao lokalna poјava, u toku noći između srede i četvrtka (10/11.06.) u Voјvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg liniјskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske, kao i u četvrtak (11.06.) tokom dana u centralnoј i јužnoј Srbiјi, piše u najnovijem upozorenju RHMZ-A.

U Srbiji će danas, kako stoji u našoj prognozi, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo.

Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca, dok će u zonama pljuskova povremeno biti jak. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.

Tokom noći u Vojvodini se očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost lokalnih nepogoda praćenih gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

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Autor: Marija Radić

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