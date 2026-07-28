Prof. dr Boris Đinđić: Srce lekara ostaje sa pacijentima i treba da kuca za njihovu dobrobit i dostojanstvo

Posle objavljivanja informacija da je u čekaonici državne zdravstvene ustanove u kojoj radi dr Dejan Hristov, istaknuti niški blokader i kandidat na tzv. Studentskoj listi, postavljena reklama za njegovu knjigu „O srcu (mom i vašem)“, koju aktivno promoviše i prodaje u Nišu i drugim gradovima, uz sugestivnu poruku koja dominira plakatom: „Knjiga koju bi vaš kardiolog voleo da ste pročitali“, reagovao je prof. dr Boris Đinđić, internista, endokrinolog i direktor Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, ocenivši da zdravstvene ustanove moraju ostati mesta lečenja, a ne lične promocije i privatnih poslovnih interesa.

„Nije ni kolegijalno ni etički da svoje kolege u javnosti predstavlja kao zavisne i nepodobne, dok sebe promoviše kao nezavisnog i samostalnog, da bi se samo dva meseca kasnije našao na političkoj listi za državni parlament”, rekao je Đinđić.

Đinđić je istakao da je posebno neprihvatljivo kada isti taj Milićev pulen kritikuje aktivnosti koje za cilj imaju da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu.

„Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović je predstavnik svih građana Niša i iza njegovih postupaka, kada zajedno sa lekarima obilazi sela, razgovara sa meštanima i organizuje preventivne zdravstvene preglede, stoji isključivo dobra volja i iskrena briga za zdravlje ljudi. Kao lekar mogu da podržim svaku inicijativu koja zdravstvenu zaštitu približava pacijentu i omogućava da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija. Takve akcije ne zaslužuju podsmeh ili političke kvalifikacije, već podršku“, naglasio je Đinđić.

Kada je o promociji knjige među pacijentima reč, on ističe da je posebno problematično koristiti prostor zdravstvene ustanove za promociju ličnih poslovnih interesa.

„U najmanju ruku je nekorektno i neetički nekoga ko zavisi od vas, ko vam dolazi zbog bolesti i ukazuje vam poverenje, uvlačiti u svoj reklamni prostor. Pacijent nikada ne sme da bude deo bilo čijeg marketinga“, rekao je Đinđić.

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On se osvrnuo i na slogan kojim se promoviše knjiga.

„Poruka 'Knjiga koju bi vaš kardiolog voleo da ste pročitali' može da znači mnogo toga, ali neodoljivo liči na jeftinu reklamu upućenu upravo onima koji od vas zavise. Čak i da takva namera nije postojala, voleo bih da kolega prihvati činjenicu da piscima sudi vreme i publika, a da srce lekara ostaje sa pacijentima – na terenu, u ordinaciji i operacionoj sali, a treba da kuca za njihovu dobrobit i dostojanstvo“, zaključio je prof. dr Boris Đinđić.

Autor: A.A.