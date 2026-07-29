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Sunčano i toplo danas u Srbiji: Temperatura do 35 stepeni, a evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano i toplo vreme. Duvaće slab vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša oko 33 stepena.

Idućih sedam dana, do 5. avgusta, u Srbiji će biti sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40.

Autor: D.S.

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