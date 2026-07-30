DANAS JE OGNJENA MARIJA! Ovaj praznik među vernicima izaziva STRAHOPOŠTOVANJE - Jedno pravilo NIKAKO ne bi smeli da prekršite

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija.

Ovo je jedan od važnijih praznika još od perioda naših predaka, a žene Ognjenu Mariju slave kao svoju zaštitnicu.

Ko je Ognjena Marija

Sveta velikomučenica Marija rođena je krajem III veka u južnoj Anadoliji u gradu Antiohiji u vreme cara Dioklecijana. Kao jedinica neznabožačkih roditelja, Krstića se u 12. godini zbog čega je se otac odrekao. Zbog vere u Gospoda, posle teških muka, posečena je mačem u 16. godini. Njene mošti su čudotvorne i isceliteljne i kao takve veoma poštovane.

U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra Svetog Ilije i Svetog Pantelejmona i kao i oni spada u ognjevite svece. Slave je svi koji su imali štetu od oluja i gromova. Otuda narodna izreka koja kaže: "Ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu".

Običaji

Ovaj dan se obeležava se kao slava. Među pravoslavcima, izaziva posebno strahopoštovanje. Toga dana (30. jula po novom, odnosno 17. po starom kalendaru) niko ne radi jer se smatra da je toga dana svaki posao netaličan i grešan, da svako ko toga dana prekrši volju božju, ne može očekivati milost njegovu.

Verovanje za vremenske prilike

Veruje se da je grmljavina na ovaj dan veoma loš znak i da predskazuje glad i velike nesreće. Ukoliko pak prođe bez olujnog vremena, veruje su u napredak i blagostanje.

Danas se takođe, ne kupa u velikim vodama – morima, rekama, jezerima.

Autor: Iva Besarabić