Srpkinja se bori za život u Grčkoj: Gest vlasnika apartmana i meštana dirnuo je mnoge

Letovanje u grčkom mestu Stomio pretvorilo se u pravu dramu za jednu porodicu iz Srbije kada je majci dvoje dece naglo pozlilo.

Ipak, u najtežim trenucima, dok se lekari u Larisi već osam dana bore za njen život, neviđena humanost lokalnog stanovništva i vlasnika apartmana pokazala je pravo lice grčkog gostoprimstva i solidarnosti.

Hiljade turista iz Srbije i ovog leta krenulo je put Grčke u potrazi za bezbrižnim odmorom, ali se dešava da se umesto uživanja kraj mora, pojedine porodice suoče sa teškim, nepredviđenim situacijama. Upravo takvu priču, koja istovremeno izaziva i tugu i divljenje, podelila je Srpkinja Ana u popularnoj Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Kako je navela u svojoj objavi, sestra njenog supruga boravila je sa mužem i dvoje male dece u omanjem ribarskom mestu Stomio, nedaleko od Larise. Pred sam kraj odmora, ženi je iznenada pozlilo. U gotovo besvesnom stanju hitno je prevezena u bolnicu u Larisi, gde se već duže od nedelju dana nalazi na odeljenju intenzivne nege.

U trenucima najvećeg straha i bespomoćnosti u stranoj zemlji, porodici je u pomoć pritekao vlasnik apartmana u kojem su odseli, učinivši mnogo više od onoga što bi se očekivalo od jednog ugostitelja.

"Vlasnik apartmana je pomogao u transportu do bolnice, proveo celu noć sa njenim suprugom i nakon toga ustupio porodici sopstveni stan u Larisi, da tamo boravi neograničeno i bez nadoknade", napisala je Ana, dodajući da su smatrali obavezom da javno ukažu na dobrotu ovog čoveka koji, kako kažu, rado smešta goste iz Srbije.

Pored nesebičnog domaćina, ogromnu empatiju pokazali su i ostali meštani Stomija. Oni su svakodnevno brinuli o uznemirenom ocu i deci, nudeći im svaku vrstu pomoći, pa čak i poklanjajući im namirnice iz svojih lokalnih bakalnica kako bi im olakšali teške dane.

Porodica je iskoristila priliku da se javno zahvali posvećenom medicinskom osoblju bolnice u Larisi, ali i zdravstvenom osiguranju koje je u ovoj kriznoj situaciji reagovalo izuzetno profesionalno.

Ova priča o borbi za život i ljudskoj dobroti, koja je brzo prikupila veliki broj reakcija na društvenim mrežama, najbolje je opisana u Aninoj završnoj poruci:

"Dobrih ljudi ima svuda. Kada se u teškim trenucima, sa dvoje male dece, nađete u drugoj zemlji, dobri ljudi vraćaju veru i čine da se ne osećate usamljeno, bespomoćno i u tuđini."

Autor: S.M.