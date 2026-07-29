'Vaš zadatak јe da budete prvi kada јe naјteže' Ministar dačić na promoviji Osnovne obuke pripadnika Sektora za vanredne situacije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, na promociji 49 polaznika 20. klase Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i bolje uslove rada pripadnika Sektora za vanredne situacije, jer bez obučenih, hrabrih i posvećenih pripadnika nema ni snažnog sistema zaštite i spasavanja.

„Dragi vatrogasci-spasioci, čestitam vam na uspešno završenoj obuci i na tome što ste svojim radom, disciplinom i istrajnošću zaslužili da postanete deo jedne od najčasnijih službi u Srbiji. Danas, 49 pripadnika 20. klase Osnovne obuke vatrogasno-spasilačkih jedinica, stupa u stroj Sektora za vanredne situacije i preuzima odgovornost koja se ne meri samo profesijom, već poverenjem koje vam građani ukazuju u najtežim trenucima. Od Beograda do Užica, od Bora do Sombora, od Kikinde do Niša, bićete oslonac svojim sugrađanima onda kada je pomoć najpotrebnija. Tamo gde drugi moraju da stanu, vi nastavljate. Tamo gde postoji opasnost, vi ulazite da biste spasili život, imovinu i sve ono što je ljudima najvrednije“, naglasio je ministar.

Dačić je objasnio da biti vatrogasac-spasilac znači izabrati put hrabrosti, požrtvovanosti, stručnosti i solidarnosti i dodao da su ove godine vatrogasci-spasioci imali više od 20.000 intervencija, spasili skoro 700 ljudskih života, zaštitili stotine domova, imanja, useva.

„Vaš zadatak je da budete prvi kada je najteže i da svojim znanjem, obučenošću i odlučnošću ulivate sigurnost svakom građaninu Srbije. Pred vama je karijera u kojoj će se od vas tražiti neprestano usavršavanje, timski rad i profesionalnost. Učite od iskusnijih kolega, čuvajte ugled Sektora za vanredne situacije i budite dostojni uniforme koju danas oblačite“, istakao je ministar.

Dačić je izjavio da se prijemom 20. klase u radni odnos u potpunosti završava realizacija konkursa raspisanog krajem 2024. godine u kojem je u sistem bezbednosti ukupno primljeno 310 mladih ljudi i dodao da je u toku realizacija konkursa za prijem još 400 novih polaznika.

„To je jasan pokazatelj da nastavljamo da ulažemo u ljude, jer bez obučenih, hrabrih i posvećenih pripadnika nema ni snažnog sistema zaštite i spasavanja. Država će nastaviti da ulaže u modernu opremu, nova vozila, infrastrukturu i obuku, jer želimo da svaki pripadnik Sektora ima najbolje uslove za rad i da bude spreman da odgovori na sve izazove koje donose požari, poplave, zemljotresi i druge vanredne situacije. A kao dokaz da smo određene rezultate u tome postigli, svedoči i činjenica da u ljudstvu i tehnici pomažemo širom Evrope. Da vas podsetim, trenutno je 40 vatrogasaca-spasilaca, 16 najmodernijih vozila i jedan helikopter sa pet pripadnika Helikopterske jedinice na putu ka Kraljevini Španiji, gde danima "besne" požari“, rekao je ministar.

Dačić je mladim vatrogascima poručio da zapamte da u svakoj intervenciji predstavljaju državu, da budu hrabri, odgovorni i dostojni uniforme koju nose.

„Kada građani pozovu u pomoć, oni ne očekuju samo brzu reakciju, već čoveka kome mogu da veruju. Vaša hrabrost, vaša smirenost i vaša odlučnost ulivaće nadu onda kada je ona najpotrebnija. Neka vas u svakom zadatku vode profesionalnost, čast i humanost. Čuvajte jedni druge, jer samo složan i dobro obučen tim može uspešno da odgovori na svaki izazov“, rekao je ministar Dačić, koji je uručio nagrade najuspešnijim svršenim polaznicima.

Autor: Iva Besarabić