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NOVI IZAZOV „NEPOBEDIVIH“: Invictus Challenge by Fondacija Mozzart prvi put u Novom Pazaru

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Touch N Touch ||

Uzbudljiva OCR trka zakazana za 8. avgust, prijave na sajtu invictuschallenge.rs

Kažu da su Novopazarci najbolji domaćini, a sada će imati priliku da to pokažu i učesnicima jedne od najpoznatijih OCR trka u našoj zemlji – Invictus Challenge by Fondacija Mozzart. Prepreke, voda, najbolji evropski OCR takmičar i fudbalski turnir u kojem svaki gol postaje donacija – sve to vas očekuje 8. avgusta u gradu na Jošanici.

Foto: Foto/Touch N Touch

Već pola decenije organizacija Invictus i Fondacija Mozzart pokazuju da snaga, dobra energija, timski duh i humanost ruše sve prepreke. Od zidina i katakombi Petrovaradinske tvrđave, najpoznatije novosadske plaže Štrand i Mosta Slobode, padina Fruške gore pa do vrhova Kopaonika i Rtnja – Invictus Challenge i Mozzartov tim „Nepobedivi“ ove godine ucrtavaju novu rutu na mapi trka sa preprekama.

Foto: Foto/Touch N Touch

Rekreativni centar Novi Pazar u 18 časova postaje poligon pun izazova, adrenalina i dobre energije. Pred takmičarima će biti staza duga gotovo kilometar sa 12 atraktivnih i pažljivo osmišljenih prepreka, među kojima je i deo trase kroz vodu.

Foto: Foto/Touch N Touch

Nakon kvalifikacija, deset najboljih u muškoj i deset najboljih u ženskoj konkurenciji odmeriće snage u finalnoj trci.

Foto: Foto/Touch N Touch

Iako će na startu biti i najbolji OCR takmičar Evrope, Holanđanin Patrik Kaleta, trka nije rezervisana samo za profesionalce. Naprotiv, prilagođena je i rekreativcima i svima koji žele prvi put da se oprobaju u ovoj uzbudljivoj disciplini, zbog čega će događaj predstavljati i svojevrsnu promociju OCR sporta u Novom Pazaru. Za učešće je dovoljno da popunite prijavu na sajtu invictuschallenge.rs.

Foto: Foto/Touch N Touch

ZA HUMANOST NEMA PREPREKA

Dan je rezervisan za prepreke koje testiraju fizičku izdržljivost i mentalnu snagu, a veče će pokazati da za humanost prepreke ne postoje. U 20 časova, na mini-pič terenu koji je Fondacija Mozzart u čast Adema Ljajića izgradila u okviru akcije „Fudbal je više od igre“, biće organizovan humanitarni fudbalski turnir. Zainteresovane ekipe će moći da se prijave na samom terenu, neposredno pred početak takmičenja. Fondacija Mozzart će za svaki postignuti gol i asistenciju izdvajati sredstva u humanitarni fond namenjen Udruženju psihologa Novi Pazar, koje pruža podršku osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Autor: Pink.rs

#Fondacija Mozzart

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#Invictus Challenge by Mozzart

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#izazov nepobedivih

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