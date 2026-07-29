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'ZABELEŽEN ISTORIJSKI MINIMUM' Proglašena vanredna situacija u 3 grada u Srbiji zbog niskog vodostaja Dunava

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Pokrajinski štab za vanredne situacije je na današnjoj vanrednoj sednici proglasio vanrednu situacija na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa.

Sednicom je predsedavala predsednica Vlada Vojvodine Maja Gojković, koja je na čelu Štaba, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada je danas, na predlog Štaba izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova na obezbeđivanju funkcionalnosti Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, a zbog istorijski niskog vodostaja Dunava i izuzetno nepovoljne hidrološke situacije proglasila je vanrednu situaciju na teritorijama grada Sombora i opština Kula i Vrbas.

Foto: Tanjug/Vlada Vojvodine/Andrej Pap

Istaknuto je da je danas zabeležen istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, pre svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivrednu proizvodnju i druge korisnike.

Pokrajinski štab za vanredne situacije predložio je Pokrajinskoj vladi proglašenje vanredne situacije radi preduzimanja mera za sprečavanje i otklanjanje posledica kritične hidrološke situacije, koje su posebno izražene na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa, i prete da se prošire.

Foto: Tanjug/Vlada Vojvodine/Andrej Pap

Obezbeđena sredstva biće usmerena JVP "Vode Vojvodine", koje je i u prethodnom periodu preduzelo sve raspoložive mere radi ublažavanja uticaja izuzetno niskog vodostaja, a aktivnosti nastavlja u skladu sa trenutnim hidrološkim uslovima.

Pokrajinski štab za vanredne situacije nastaviće da prati stanje na teritoriji AP Vojvodine i da, u skladu sa svojim nadležnostima, koordiniše aktivnosti svih nadležnih institucija u cilju ublažavanja posledica nastale situacije, dodaje se u saopštenju.

Autor: Pink.rs

#Dunav

#Pokrajinski štab za vanredne situacije

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