'TI SI MAJKA LAVICA, JER SI SE DO SADA SAMA BORILA SA ZLOM SUDBINOM' Željko Mitrović nastavlja humanitarnu akciju: Samohranoj majci šestoro dece uručio POLA MILIONA, ali i beskrajnu nadu (VIDEO)

Od supruga koji su je napustili, preko prijatelja koji su je izdali, do okoline koja joj je okrenula leđa. Samohranu majku Katicu život nije štedeo. Za njenu tešku sudbinu čuo je i vlasnik i direktor Pink Media Group koji joj je pružio pomoć i podršku.

U trošnoj kući, bez gotovo vrata i prozora, sa zidovima punim vlage, sama brine o svojih šestoro mališana, među kojima najmlađi Miroljub ima svega pet meseci.

Zlu sudbinu ove porodice, svojom iskrenom podrškom, rešio je da promeni Željko Mitrović, koji je u Bogojevo stigao sa kesama punim poklona, ali i sa pola miliona dinara.

Željko Mitrović se upoznao sa dečicom, a majci je uručio predivan buket cveća.

Dolazak vlasnika Pink Media Grupe uneo je vedrinu i radost u ovaj dom, ali i označio početak nove i lepše epohe za Katicu i njenu decu.

- Ajmo, klinci, ajmo vamo. Ajde, svi da otvaramo poklone. Stiglo je puno poklona. Ajde, napadamo poklone, ajde. Ja sam letnji Deda Mraz. Katice, šestoro dece, sama. Svaka ti ćast. Radiš? - upitao je Željko Katicu, na šta je dobio odgovor da ne može zbog dece:

Pa to. Pitao sam se kako bi i mogla. Evo, izvoli, ovo ti je mala podrška. Pola miliona imaš tu. Kaži mi, to su dece iz dva braka? Četiri iz prvog i dvoje iz drugog. I šta, otišli? Je l' bar pomažu?

Katica je rekla da drugi bivši muž pomaže i da dolazi jednom nedeljno, a da prvi, sa kojim ima četvoro dece niti zove niti se dolazi.

Prvi muž je otišao sa njenom najboljom drugaricom, a drugi se vratio prvoj ženi.

- Duplo golo... Vidi. Mislim, ljudi se sastaju i rastaju... Znaš, to je uvek bilo moralno i etičko pitanje kada napuštaš ženu sa kojom imaš decu, kada neko može da priušti sve ono što je toj deci neophodno za odrastanje, onda to, ajde, nekako lakše bude. Ali kada ode bez pozdrava i kada se ne javlja, onda je to malo teža situacija. Ali zato smo mi tu. Mi smo tu - kazao je Željko Mitrović, a onda je pomogao deci da otvore poklone.

- Drži se, šta da ti kažem, život nije lak. Posebno kada su ovako mali, šest mališana. Nisam ni znao. Nije lako... Sve je više onih koji hoće da pomognu, ako nešto zatreba zovi. Mi idemo dalje, imamo još jednu familiju danas da obiđemo... Ja sam zapravo prekinuo odmor zbog samohrane majke u Kragujevcu koja ima sedmoro dece, njih devet je spavalo na dva sunđera - prisetio se Željko Mitrović.

Pomoć i podrška Željka Mitrovića za ovu majku i njenu decu ne predstavljaju samo olakšanje u teškoj svakodnevnici, već i potvrdu da nisu sami i napušteni, kao i da postoju ljudi koji čistog srca žele i mogu da menjaju tuđe živote na bolje.

Željko je uz snimak iz Bogojeva na Instagramu uputio i izvinjenje Katici što je, kako kaže, malo pametovao:

- Ja sam otac četvoro dece i planiram da ih imam još! Ali se izvinjavam ovoj samohranoj majci Katici sa šestoro predivne dece, jer me je malo ponelo očinsko iskustvo, pa sam sebi dao za pravo da pametujem na temu kako se beba drži kad treba da bljucne! Oprosti draga Katice! Ti si svakako majka lavica jer si se do sada borila sama sa zlom sudbinom, u kojoj te je prvi muž napustio bez pozdrava i otišao sa tvojom najboljom drugaricom, a drugi te je takođe napustio i vratio se prvoj ženi! Duplo golo! Svaka rečenica o svakoj zloj sudbini, gotovo nikad se ne završava tačkom, uvek se završava sa tri tačke, što u prevodu znači da uvek postoji nova i nova zla sudbina kojoj nekomora da se suprotstavi, i pomogne tim mališanima ali i da pomognemo državi i društvu, da okončamo problem siromašnih porodica sa troje, četvoro, petoro i više dece - napisao je Željko i dodao:

Podaci govore da pored mene postoji još 500 velikih privrednika u Srbiji koji svojim različitim porezima pune čak 50% budžeta Republike Srbije, i da ponovim samo nas 500 obezbeđuje 50% budžeta! ZNAČI, samo odluka i MALČICE DOBRE VOLJE, nas 500 rešava problem svim tim mališanima! Država ne može sama sve, i nigde u svetu država ne može sve i svima zato je važna i mobilizacija bogatih ljudi u Srbiji, a ja znam da je većina od njih dobrog i velikog srca, a ja sam isto kao i prošli put, ovaj moj godišnji odmor ili bolje reći godišnji umor, opet prekinuo zbog nekoliko “hitnih situacija”.

Autor: M.R.