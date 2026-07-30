DRAMATIČNO NA IZLAZIMA IZ SRBIJE: Formiraju se gužve na graničnim prelazima, evo gde se najduže čeka

Prema podacima JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je iz AMSS.

Ipak, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima zabeležena su zadržavanja za putnička vozila:

Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se na izlazu zadržavajuju 30 minuta, a na ulazu 50 minuta.

Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila se na izlazu čekaju 40 minuta.

Kada je reč o teretnim terminalima, gužve su zabeležene na sledećim prelazima:

Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na izlazu čekaju 60 minuta.

Na graničnom prelazu Sremska Rača, takođe na izlazu, teretnjaci čekaju 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.S.