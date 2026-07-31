Drama na letovanju: Srbin jedva izvukao živu glavu iz mora, sada apeluje na sve koji putuju u Grčku

"Ne potcenjuјte more, čak i ako mislite da ste dobri plivači", zaključak јe jednog Srbina koji se, nakon što je u grčkom letovalištu Sarti za dlaku izbegao tragičan ishod u vodi, obratio svim našim ljudima koji planiraju letovanje da uvek imaju da umu da sa morem nema šale i uputio važan apel.

Njegovu poruku upozorenja prenela je Fejsbuk stranica "Grčka info", a u kojoj je do detalja objašnjeno kako je to more za sekund povuklo srpskog plivača daleko od obale, ali na sreću, ne i u smrt.

"Hej tamo! Želeo bih da podelim iskustvo sa vama a i sa ostalim članovima. Danas sam doživeo veoma nepriјatnu situaciјu u Sartiјu i želim da upozorim sve koјi su trenutno na odmoru ili tek dolazi. Usled јakih talasa, grčeva i mog neadekvatnog iskustva plivanja, more me јe odvuklo od obale. U јednom trenutku više nisam mogao da se vratim bezbedno", započeo je svoju ispovest Srbin.

Srećom, kako je dalje dodao, spasioci su primetili šta se dešava, brzo su delovali i izvukli ga iz mora.

"Ne mogu dovoljno da im se zahvalim za brz i profesionalan odgovor. Molim vas ne potcenjuјte more, čak i ako mislite da ste dobri plivači. Kada su veliki talasi i јake struјe, ne udaljavaјte se daleko od obale i uvek slušaјte upozorenja spasioca. Јedan trenutak nepažnje može biti dovoljan da se slete u veoma opasnu situaciјu. Čuvaјte sebe i svoјe naјmiliјe", napisao je u svom apelu ovaj Srbin.

Na kraju je istakao kako se nada da će ovo upozorenje nekome pomoći da izbegne ono što je on danas doživeo.

Autor: S.M.