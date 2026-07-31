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Istorijski iskorak, UKC Niš uvodi TAVI procedure! Lazarević: Kraj odlazaka pacijenata iz Niša za Beograd

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Dok su godinama pacijenti sa juga Srbije bili primorani da spas traže u Beogradu, danas se situacija dramatično menja , UKC Niš ulazi u elitu srpske medicine!

Prvi put u Nišu, kod tri pacijenta uspešno su zamenjeni aortni zalisci bez otvaranja grudnog koša, primenom najsavremenije TAVI procedure. Istorijski trenutak za niško zdravstvo i ogromna pobeda za pacijente.

Ovaj podvig nosi jasan pečat ,tim doc. dr Milana Lazarevića! Upravo sinergija snažnog rukovodstva, iskusnih stručnjaka i mladih kolega sa kardiologije donela je rezultat koji menja sliku zdravstva juga Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Mlade kolege sa kardiologije pokazale su da Niš ima znanje, energiju i budućnost, dok je zajedništvo tima dokaz da se veliki rezultati postižu kada postoji jasna vizija i čvrsto vođstvo.

Poseban doprinos dao je i prof. dr Mihajlo Farkić sa Instituta „Dedinje“, koji je kao vrhunski interventivni kardiolog bio ključna stručna podrška u uvođenju ove metode. Upravo spoj domaćeg tima i najvećih stručnjaka iz Srbije pokazao je snagu sistema.

Foto: Privatna arhiva

TAVI procedura omogućava zamenu aortnog zaliska bez klasične operacije, bez otvaranja grudnog koša i bez dugog oporavka , što znači novu šansu za život pacijentima koji do sada nisu imali izbor.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je:

Foto: Privatna arhiva

„Kraj je vremena kada su pacijenti iz Niša morali da idu u Beograd. Danas najsavremenija medicina dolazi kod njih. Ponosan sam na svoj tim – na snagu koju daju iskusni lekari, ali i na mlade kolege koje su pokazale da mogu da iznesu najsloženije procedure. Ovo je dokaz da UKC Niš ima znanje, ljude i snagu da bude lider.“

Foto: Privatna arhiva

Uvođenjem TAVI procedure, UKC Niš šalje jasnu poruku , više nema čekanja, nema odlazaka, nema kompromisa kada je zdravlje u pitanju.

Foto: Privatna arhiva

Niš više ne šalje pacijente – Niš leči!

Autor: Pink.rs

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