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RHMZ UPALIO CRVENI ALARM! Asfalt se bukvalno lepi za točkove, motori prokuvavaju, a ova greška vozača može biti KOBNA

Izvor: Blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim dnevnim temperaturama koje lokalno dostižu i do 40 stepeni Celzijusa. Zbog ovih ekstremnih uslova, RHMZ posebno upozorava da visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, što direktno povećava rizik od pucanja pneumatika (guma) i pregrevanja motora na vozilima.

Najčešći letnji kvarovi na automobilima

Kada se vozilo suoči sa vrelim asfaltom i visokim temperaturama, kakav je najavio RHMZ, najčešće dolazi do sledećih problema:

Pregrevanje motora i rashladnog sistema:

Sistem za hlađenje trpi ogromno opterećenje, posebno tokom dugih putovanja, stajanja u kolonama i pri maksimalnom radu klima uređaja. Najčešći uzroci problema su dotrajala creva, zapušen hladnjak, curenje rashladne tečnosti, neispravan termostat ili kvar na vodenoj pumpi.

Oštećenja i pucanje guma:

Vreo asfalt izuzetno opterećuje pneumatike. Ukoliko gume nemaju odgovarajući pritisak, ako su istrošene ili je vozilo preopterećeno, rizik od pucanja i deformacija se drastično povećava. Dodatna opasnost je vožnja sa zimskim gumama koje su dizajnirane za niske temperature, pa se na vrelom asfaltu ubrzano troše i gube stabilnost.

Problemi sa akumulatorom i klimom:

Visoke temperature dovode do ubrzanog isparavanja tečnosti u akumulatoru, čime mu se smanjuje kapacitet i skraćuje radni vek. Takođe, klima uređaji usled velikog opterećenja često slabije hlade ili potpuno prestaju sa radom u trenucima kada su najpotrebniji.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović, Youtube.com/Discover with Aravvind

Kako sanirati ove situacije ukoliko se nađete u njima

Šta raditi ako motor počne da pregreva (prokuvava):

Ako primetite da kazaljka temperature raste, odmah ugasite klima uređaj i otvorite prozore kako biste smanjili opterećenje motora. Ukoliko temperatura i dalje raste, uključite grejanje u kabini na maksimum jer to može dodatno rasteretiti motor i "kupiti" vam malo vremena, nakon čega odmah bezbedno zaustavite vozilo i sačekajte da se motor potpuno ohladi. Nikako ne nastavljajte vožnju sa pregrejanim motorom jer to dovodi do teških i skupih oštećenja (poput kvara na dihtungu glave), već pozovite stručnu pomoć ili šlep službu.

Kako skinuti rastopljeni asfalt sa guma:

Ukoliko pređete preko svežeg ili omekšalog asfalta koji se zalepi za gume (često zajedno sa sitnim kamenjem), ne morate preduzimati posebne i mukotrpne mere čišćenja. Zalepljeni sloj asfalta i kamenja će sam spasti sa guma nakon 20-ak minuta normalne vožnje, posebno ukoliko vozite deonicama sa krivinama.

Kako pravilno regulisati pritisak u gumama tokom vrućina:

Zbog visoke toplote i trenja, vazduh unutar gume se širi i pritisak značajno raste. Zlatno pravilo glasi: nikada ne smanjujte pritisak dok su gume tople, jer će on nakon hlađenja pasti ispod bezbednog minimuma. Pritisak merite i podešavajte maintains ujutru, dok su gume potpuno hladne (na oko 20°C).

Prema savetima stručnjaka, tokom letnjih meseci preporučuje se da pritisak u hladnim gumama povećate za 0,2 bara iznad fabrički propisane vrednosti, a ukoliko je automobil potpuno natovaren stvarima, možete ga povećati i za 0,3 do 0,4 bara. Povećanjem pritiska smanjujete uvijanje gume tokom vožnje, čime sprečavate generisanje dodatne unutrašnje toplote.

Autor: A.A.

#Automobil

#RHMZ

#vrućina

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