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Srpske vatrogasce u Španiji posetili zvaničnici te zemlje i pokrajine Kastilje

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su, u Komandnom štabu koji pokriva područje Mamoles u Španiji, srpske vatrogasce-spasioce koji gase požare u regionima Kastilje i Leona posetili generalni sekretar za civilnu zaštitu i spasavanje Kraljevine Španije Virhinija Barsones Sanz, zamenik regionalnog ministra za agrarnu politiku i razvoj sela Horhe Ljorente i delegat Vlade Španije za region Kastilja i Leon Nikanor Sen.

"Njihove reči zahvalnosti potvrda su onoga što se na terenu najbolje vidi, da profesionalnost, požrtvovanost i poverenje nemaju nacionalnost. Kada je najteže, jedino je važno da postoji neko ko će pružiti ruku. Srbija danas nije samo prijatelj Španije. Srbija je deo zajedničkog evropskog odgovora onda kada su životi ljudi ugroženi", navodi se u saopštenju objavljenom na Instagram profilu MUP-a Srbije.

Foto: Instagram.com/MUP Srbije

Kako se ističe, dok se u španskim regionima Kastilja i Leon vodi neprekidna borba sa jednom od najtežih sezona požara, srpski vatrogasci-spasioci, rame uz rame sa kolegama iz Španije, dokazuju da je međunarodna saradnja mnogo više od formalnosti - ona spasava živote.

Foto: Instagram.com/MUP Srbije

Tim MUP-a čini više od 40 pripadnika sa helikopterom ''Super Puma'', 17 vozila i pratećom opremom, a angažovan je kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvuje u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.

Autor: S.M.

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