Ekspresne promene u UKC Niš za samo dva i po meseca – bez čekanja, bez korupcije, uz novu opremu i podršku države

Na pres konferenciji održanoj nakon dva i po mesaca rada novi tim lekara koji rukovodi Univerzitetskim kliničkim centarom Niš, na čelu sa dr Lazarevićem, napravio je veliki iskorak , bez lista čekanja, sa direktnom komunikacijom sa pacijentima, novim medicinskim procedurama, savremenom opremom i jasno postavljenim targetima u daljem razvoju.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je od prvog dana fokus bio na pacijentu.

„Počeli smo od onoga što je najvažnije , da pacijent više ne bude broj, već čovek kome sistem mora da pomogne brzo i efikasno.“

Uvedena je direktna komunikacija sa građanima, otvorena su vrata uprave, a problemi pacijenata rešavaju se u najkraćem roku.

„Obavili smo preko 400 razgovora i rešili više od 95 odsto problema. Pacijenti moraju da znaju da uprava stoji iza njih.“

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv korupcije i veću transparentnost.

„Formirali smo antikorupcijski tim. Svako ko prepozna problem može direktno da nam se obrati, a mi ćemo reagovati.“

Jedan od najvećih rezultata je ukidanje lista čekanja.

„UKC Niš nema liste čekanja. Ne čeka se operacija bajpasa, ugradnja valvule, operacija kuka ili kolena, skener, magnet i druge dijagnostičke procedure.“

Unapređen je rad specijalističkih ambulanti, uvedena bolja organizacija rada i dodatni kapaciteti kako bi pacijenti brže dolazili do pregleda i terapije.

„Naš cilj je jasan , pacijent mora da dobije uslugu onda kada mu je potrebna.“

UKC Niš je za kratko vreme uveo i nove metode lečenja. Otvorena je Dnevna bolnica za terapiju bola , prva južno od Beograda, gde pacijenti najsavremeniju terapiju dobijaju o trošku države.

„Otvorili smo novu mogućnost za sve one koji žive sa hroničnim bolom , da dobiju stručnu pomoć i bolji kvalitet života.“

Posebno značajan korak je formiranje bolničke banke krvi.

„Krv će čekati pacijenta, a ne pacijent krv. To je standard koji želimo da uspostavimo u UKC Niš.“

Značajna ulaganja realizuju se i u opremu, uz podršku Ministarstva zdravlja. UKC Niš dobija savremene medicinske aparate koji omogućavaju bržu dijagnostiku, preciznije lečenje i povećanje kapaciteta klinika.

Među važnim nabavkama su savremeni dijagnostički uređaji, oprema za kliničke procedure, aparati za dijalizu, oprema za dečju hirurgiju, ginekološko-akušersku kliniku i oprema neophodna za funkcionisanje bolničke banke krvi.

UKC Niš beleži i istorijske medicinske rezultate.

„Prvi put u istoriji UKC Niš uradili smo TAVI proceduru , zamenu aortnog zalistka bez otvaranja grudnog koša.“

Posle više godina uspešno su ponovo pokrenute transplantacije.

„Vratili smo transplantaciju bubrega , od početka godine urađeno je pet transplantacija.

Pored medicinskih dostignuća, radi se i na unapređenju uslova za pacijente.

Obezbeđeno je više od 100 novih parking mesta, započeta je rekonstrukcija specijalističkih ambulanti, uređuju se prostori za prijem pacijenata i uvodi druga smena rada tamo gde je to potrebno.

Posebna pažnja usmerena je na kadrove.

„Obezbedili smo 29 specijalizacija i 17 subspecijalizacija , 46 lekara će se dodatno usavršavati. Ulaganje u mlade ljude je ulaganje u budućnost UKC Niš.“

Veliki deo rada usmeren je i na prevenciju i rano otkrivanje bolesti.

Tim UKC Niš sprovodi preventivne kardiološke preglede u ruralnim sredinama, dovodeći lekare direktno do građana.

„Obišli smo 8 lokacija, pregledali 670 ljudi, a 90 pacijenata je upućeno na dalje lečenje. Na ovaj način smo sprečili komplikacije i spasili živote.“

Lazarević poručuje da su postavljeni jasni ciljevi i da se od njih neće odstupati.

„UKC Niš više nije mesto čekanja , već mesto rezultata, odgovornosti i poverenja. Naš zadatak je da pacijent uvek bude na prvom mestu, da sistem bude efikasan i da svaki građanin dobije zdravstvenu zaštitu koju zaslužuje.“

Autor: S.M.