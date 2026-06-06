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NIŠ PRVI U ZEMLJI PODIGAO BEZBEDNOST DECE NA NAJVIŠI NIVO! Grad uložio 2,2 miliona evra za obuku koja spasava živote!

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Grad Niš napravio je istorijski korak i postao prvi grad u Srbiji koji je uspešno sproveo stručnu obuku ličnih pratilaca dece sa smetnjama u razvoju za reagovanje u vanrednim i hitnim situacijama. U saradnji sa Medicinskim fakultetom i Univerzitetskim kliničkim centrom, kroz rad Centra za simulacionu medicinu, kompletno osoblje zaposleno kao lični pratioci iz Centra „Mara“ prošlo je intenzivnu edukaciju, a danas su im u Gradskoj kući svečano uručeni sertifikati.

Foto: Privatna arhiva

Obuka je obuhvatila ključne životne veštine – osnovne mere kardio-pulmonalne reanimacije, procenu stanja pacijenta, proveru pulsa, izvođenje spoljašnje masaže srca, kao i postupke zbrinjavanja hitnih stanja u dečjoj populaciji od 6 do 18 godina.

Budžet uvećan čak devet puta – za najugroženije 2,2 miliona evra!
Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović izrazio je ogroman ponos zbog realizacije ovog projekta i istakao da je budžet za ove namene drastično uvećan u odnosu na početni period.

"Mi smo u ovom trenutku, za ove usluge, izdvojili devet puta više sredstava nego što je to bilo pre tri godine, kada smo bili u samom začetku. Kasnije smo povezali staž i tako vezali ljude za radna mesta. Ponosan sam na to da za ovu uslugu danas izdvajamo 2,2 miliona evra, što je zaista iznos koji nije mali u odnosu na mogućnosti koje imamo, i što pokazuje da grad jako brine o ljudima kojima su ovakve usluge potrebne", poručio je gradonačelnik Pavlović.

On je dodao da je ova obuka još jedna važna životna veština i čestitao svim polaznicima, uz obećanje da će se Grad u budućnosti još više baviti osobama kojima je potrebna pomoć.

Foto: Privatna arhiva

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Dekan Medicinskog fakulteta Aleksandar Mitić naglasio je da je Niš pionir u našoj zemlji kada je u pitanju ovako plemenita i stručna inicijativa.

"Drago mi je što sa Gradom imamo divnu saradnju, a još draže mi je što je ovo prvi put urađeno u Nišu, odnosno u našoj republici. Nadam se da će u narednom periodu biti još ovakvih projekata, kako naši ljudi ne bi morali da brinu kada imamo ovako stručne i posvećene ljude", kazao je Mitić.

Profesorke Vesna Marijanović i Ivana Budić sa Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju, koje su aktivno vodile obuku, istakle su da polaznici sada bez straha i sa velikim samopouzdanjem mogu na vreme da prepoznaju znake srčanog zastoja i započnu reanimaciju pre dolaska Hitne pomoći, čime direktno podižu šanse za preživljavanje dece.

Pomoćnik direktora UKC Niš Aleksandar Nikolić poručio je da je ovo jasan dokaz vrhunske saradnje zdravstvenih, naučnih i lokalnih institucija u cilju podizanja bezbednosti najmlađih.

Foto: Privatna arhiva

Direktorka Centra „Mara“ Milijana Stanković podsetila je da je usluga ličnog pratioca počela 2023. godine sa 100 korisnika, dok ih danas ima čak 210, a početni budžet od 30 miliona dinara je zahvaljujući Gradu višestruko uvećan.

"Na ovaj način usluga je dobila novu, kvalitetniju dimenziju. Naši lični pratioci sada su potpuno obučeni da reaguju u hitnim situacijama kada je život korisnika ugrožen", zaključila je Stankovićeva.

Autor: D.S.

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