STIŽE NAJJAČI TOPLOTNI TALAS DO SADA! Prognoza Ivana Ristića za avgust: Srbiju čeka temperaturni PAKAO, a evo kada konačno dolazi OSVEŽENJE

Prvi dani avgusta doneće nastavak tropskih vrućina, a prema prognozama Ivana Ristića, najteži period leta tek predstoji, uz temperature koje će u pojedinim delovima Srbije prelaziti 40 stepeni.

U našoj zemlji je počeo treći toplotni talas ove godine, dok je u Evropi ovo već četvrti, s obzirom na to da je onaj prvi, majski, zahvatio uglavnom zapadni deo kontinenta uz temperature koje su u Londonu dostizale skoro 35 stepeni.

- Nakon toga su usledila još tri talasa, a ovaj aktuelni, četvrti, prati i ozbiljan nedostatak padavina širom Evrope. Pored ekstremno visokih temperatura i vrelog leta, suočavamo se i sa brojnim požarima, naročito u južnim, jugoistočnim i jugozapadnim predelima, gde god je vladala suša. Važno je napomenuti da su u 99 odsto slučajeva za požare krivi ljudi. Ukoliko su uslovi povoljni, vatra se širi veoma brzo, teško se kontroliše, a vatrogasci često ne mogu da ugase veće požare sve dok ne padne kiša. Nažalost, prema trenutnim prognozama, tokom avgusta će u celoj Evropi biti veoma malo padavina - naveo je Ristić za Kurir.

Pravi problemi počinju 5. avgusta

Od početka avgusta pa sve do 4. ili 5. u mesecu, temperature kod nas kretaće se između 35 i 40 stepeni.

- Povremeno će duvati umeren jugoistočni vetar, koji će nam služiti kao preko potreban "prirodni ventilator" i olakšavati isparavanje znoja, čime ćemo se lakše hladiti. Međutim, pravi problemi počinju oko 5. avgusta. Vetar će tada skoro potpuno utihnuti ili postati promenljiv, a temperatura će dodatno porasti. Očekuje nas niz od tri do četiri dana sa temperaturama preko 40 stepeni u većini gradova, a naročito u Vojvodini i mestima duž auto-puta E-75. Kao i u junu, Vojvodina će biti najtoplija jer će se upravo iznad nje, severa Mađarske i dela Slavonije nalaziti centar toplotne kupole vrelog afričkog vazduha. Taj vreli vazduh ostaće "zaglavljen" u prostoru između Dinarskih planina, Alpa i Karpata - ističe Ristić.

Ristić ističe da su tropske noći već nastupile, naročito u urbanim sredinama, te da bi sredinom sledeće nedelje u Beogradu minimalna temperatura tokom noći mogla da bude oko 30 stepeni, što će znatno otežati spavanje.

- Savetujem svima koji su u mogućnosti da odu van urbanih sredina, najbolje na planine, gde su noći svežije i omogućavaju organizmu da se regeneriše. Gradovi, kao takozvana toplotna ostrva, ostaće pregrejani. U periodu od 5. do 8. avgusta maksimalne temperature biće od 37 do 42 stepena, dok se u Beogradu očekuje oko 41 - kaže Ristić.

Poseban oprez zbog UV zračenja

Izostanak vetra dodatno će otežati hlađenje tela.

- Kada temperatura pređe 36-37 stepeni, javlja se osećaj peckanja na licu. Poseban oprez je potreban zbog UV zračenja; ako ste mu direktno izloženi, subjektivni osećaj temperature može biti viši za pet do deset stepeni. Na primer, ako je u hladu 41°C, na direktnom suncu ili u automobilu temperatura može dostići i 48°C. Iako je sunce u avgustu nešto niže, UV zračenje ostaje visoko - navodi.

Prema njegovim rečima, ovo je poslednji i ujedno najjači toplotni talas ove godine sa temperaturama oko i preko 40°C.

- Nakon ovoga, više ne očekujemo duže periode u kojima bi temperatura danima bila iznad 35°C. Mogući su kratkotrajni skokovi do 37°C pred nailazak frontova, ali ne u kontinuitetu kao kod ovog "mega-super toplotnog talasa" u kojem su se spojile julske i avgustovske vrućine - kaže.

Slabljenje toplotne kupole 9. i 10. avgusta

Slabljenje toplotne kupole i prodor nešto svežijeg vazduha očekuje se između 9. i 10. avgusta.

- To će doneti osveženje, ali ne i pravo zahlađenje, pa će se temperature spustiti na nivo između 30°C i 35°C. Iako su mogući retki pljuskovi, meteorološki modeli su veoma skromni po pitanju padavina i gotovo ih ne najavljuju za veći deo Evrope, jer nema značajnijih ciklona. Tokom druge dekade avgusta vreme bi trebalo da postane znatno prijatnije, što će nagovestiti postepeni kraj najvrelijeg dela leta. Jače osveženje i normalizacija temperature očekuju se tek u trećoj dekadi meseca. Tada će serija slabijih prodora sa severozapada konačno doneti prave letnje temperature od 26°C do 31°C - navodi Ristić.

Ristić ocenjuje da će najtopliji deo leta biti u periodu od 5. do 10. avgusta, nakon čega bi toplotna kupola trebalo postepeno da oslabi, čime će biti prekinut dotok veoma toplog vazduha sa severa Afrike.

- Vreme će se polako normalizovati, ali uz veoma malo padavina. Dunav se već nalazi blizu istorijskog minimuma, slično situaciji iz 1909. godine koju su takođe obeležile velike vrućine. Zbog sušnog i vrelog perioda koji je pred nama, od presudne je važnosti racionalno trošiti vodu i biti maksimalno oprezan zbog opasnosti od požara koji se u ovakvim uslovima šire neverovatnom brzinom - zaključio je Ristić.

Autor: Iva Besarabić