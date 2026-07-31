PAKLENA PROGNOZA IVANA RISTIĆA: Temperatura ide do neverovatnih 48 stepeni, a ovi dani biće najkritičniji!

Prema rečima Ivana Ristića, koji se bavi meteorologijom, ekstremni toplotni talas trajaće sve do 10. avgusta, dok će u pojedinim delovima zemlje temperatura dostizati i neverovatnih 48 stepeni Celzijusa.

Ristić je istakao da visoke temperature još uvek nisu dostigle vrhunac, jer nam trenutna košava pomaže da prebrodimo snažan osećaj sparine.

- Pred nama je veoma snažan toplotni talas. Mnogi misle da je sada najgore, ali to nije maksimum. Imamo sreću što duva košava i ona nam za sada pomaže. Međutim, od utorka i srede vetar će oslabiti, a tada počinje najtopliji deo talasa. Toplotna kupola formirala se upravo iznad Vojvodine, između Dinarida, Alpa i Karpata, i od srede će praktično stajati iznad naše zemlje. Nekoliko dana zaredom temperature će prelaziti 40 stepeni - rekao je Ristić.

Kako je objasnio, najkritičniji će biti četvrtak i petak, kada će u Beogradu i pojedinim drugim mestima temperatura u hladu dostići oko 41 stepen, dok će na direktnom suncu biti između 47 i 48 stepeni.

Prema prognozi Ristića, u narednim danima se ne očekuju padavine, zbog čega će se zemljište dodatno isušivati, a vodostaj Dunava nastaviti da opada.

Toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

Građanima savetuje da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, kao i da unose dovoljno tečnosti i što manje budu izloženi direktnom sunčevom zračenju.

Autor: D.S.