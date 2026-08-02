OD RANOG JUTRA GORI SRBIJA, AKTIVIRAN CRVENI ALARM! RHMZ ne prestaje da niže dramatična upozorenja, a najgore TEK SLEDI: U ova tri predela zemlje danas će biti PAKAO

Republički meteorološki zavod Srbije izdao je nikad dramatičnije upozorenje na dugotrajni toplotni talas u našoj zemlji, a koji će u narednim danima obeležiti temperatura od 35 do 38, a lokalno i do 40 stepeni Celzijusa.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa, saopštio je RHMZ.

U Vojvodini i Beogradu tropske noći.

Vreme danas u Srbiji

Beograd je, prema podacima o temperaturnim vrednostima objavljenim jutros u 8 časova, najtopliji - sa 27 stepeni Celzijusa, a najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 na jugu Banata, a najvišom dnevnom od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak vetar, istočnih smerova.

I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu sutra će iznositi od 18 do 24, a najviša oko 37 stepeni.

Upaljen crveni meteoalarm

RHMZ za danas aktivirao je crveni meteoalarm za područje Bačke, Banata i Pomoravlja zbog ekstremno visokih temperatura, dok je u ostalim delovima Srbije aktiviran narandžasti meteoalarm.

Skoro cela Srbija u crvenom 4 avgusta

Kako upozorava RHMZ očekuju nas ekstremno opasni vremenski uslovi, naročito ako traje nekoliko uzastopnih dana.

"Ugroženi su životi životinja i ljudi ( posebno hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate). Ozbiljni problemi u snabdevanju električnom energijom, problemi u saobraćaju. Ekstremno povoljni vremenski uslovi za šumske i druge požare", saopštio je RHMZ.

Nepovolјan uticaj na javno zdravlјe stanovništva

Takođe, RHMZ podseća da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva.

Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva - deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

Dugotrajan period visokih temperatura, takođe, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom a ima i nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, navodi hidrometeorološki zavod.

RHMZ navodi i da dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.

"Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u polјoprivredi i stočarstvu, sa nepovolјnim uticajem na bilјnu proizvodnju, zdravlјe životinja i produktivnost", navodi se u upozorenju RHMZ-a.

Autor: D.B.