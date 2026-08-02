Srbi u avgustu proslavljaju 5 krsnih slava: Obratite pažnju koje padaju na posni, a koje na mrsni dan

Od Ilindana do Uspenja Presvete Bogorodice, pravoslavni vernici će tokom ovog meseca proslaviti neke od najpoštovanijih svetitelja.

Od Ilindana do Uspenja Presvete Bogorodice, vernici će tokom ovog meseca proslaviti neke od najpoštovanijih svetitelja, a posebnu pažnju obratiće na to da slavska trpeza bude pripremljena u skladu sa crkvenim pravilima.

Avgust je mesec u kojem pravoslavni vernici proslavljaju veliki broj značajnih praznika, među kojima se nalaze i neke od najpoštovanijih krsnih slava u srpskom narodu. Posebno mesto zauzimaju Sveti prorok Ilija, Sveta Marija Magdalena, Sveti velikomučenik Pantelejmon, Preobraženje Gospodnje i Uspenje Presvete Bogorodice, poznato kao Velika Gospojina.

Prilikom pripreme slavske trpeze vernici posebnu pažnju obraćaju na to da li krsna slava pada u vreme posta. Avgust je po tome poseban jer se u njegovoj drugoj polovini nalazi Gospojinski post, jedan od četiri velika višednevna posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji traje od 14. do 27. avgusta, zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice.

2. avgust - Sveti prorok Ilija (Ilindan)

Jedna od najrasprostranjenijih avgustovskih krsnih slava jeste Sveti prorok Ilija, u narodu poznat kao Ilindan. Ovaj veliki starozavetni prorok poštuje se kao revnosni čuvar vere u jedinog Boga, a u narodnom predanju posebno se vezuje za zaštitu od nepogoda.

Ilindan 2026. godine pada u nedelju, pa je slavska trpeva za sve koji slave mrsna.

4. avgust - Sveta ravnoapostolna Marija Magdalena

(Blaga Marija)

Praznik Svete ravnoapostolne Marije Magdalene, poznate u narodu kao Blaga Marija, takođe se u pojedinim porodicama obeležava kao krsna slava.

Godine 2026. ovaj praznik pada u utorak, pre početka Gospojinskog posta, pa će slavska trpeza biti mrsna.

8. avgust - Prepodobnomučenica Paraskeva (Sveta Petka Rimska)

Sveta Petka Rimska, odnosno Prepodobnomučenica Paraskeva, svetiteljka je koju pojedine porodice proslavljaju kao svoju krsnu slavu.

Ovaj praznik 2026. godine pada u subotu, koja nije posni dan, pa će slavska trpeza biti mrsna.

9. avgust - Sveti velikomučenik Pantelejmon

Sveti velikomučenik Pantelejmon, poznat kao iscelitelj i zaštitnik bolesnih, jedan je od omiljenih svetitelja među pravoslavnim vernicima. Njegov praznik mnoge porodice obeležavaju kao krsnu slavu.

U 2026. godini Sveti Pantelejmon pada u nedelju, pa je slavska trpeza mrsna.

19. avgust - Preobraženje Gospodnje

Jedan od najvećih avgustovskih praznika jeste Preobraženje Gospodnje, kojim se Crkva seća događaja kada se Gospod Isus Hristos preobrazio pred svojim učenicima na gori Tavor.

Preobraženje se u srpskom narodu često obeležava kao crkvena, manastirska i porodična slava. Godine 2026. praznik pada u sredu, tokom Gospojinskog posta, pa je slavska trpeza posna, uz razrešenje na ribu.

Preobraženje Gospodnje

Velika Gospojina, odnosno praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan je od najvećih Bogorodičinih praznika i veoma česta crkvena i porodična slava.

Gospojinski post završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Iako je Velika Gospojina uobičajeno dan kada se završava ovaj post, 2026. godine praznik pada u petak, koji je tokom cele godine posni dan. Zbog toga se i na sam praznik Uspenja Presvete Bogorodice ove godine posti, uz razrešenje na ribu.

U avgustu 2026. godine dve velike slave povezane su sa posnim pravilom:

19. avgust – Preobraženje Gospodnje – posna slavska trpeza, uz razrešenje na ribu

28. avgust – Uspenje Presvete Bogorodice (Velika Gospojina) – posna trpeza zbog toga što praznik pada u petak, uz razrešenje na ribu

Ostale avgustovske slave padaju van višednevnog posta:

2. avgust – Sveti prorok Ilija (Ilindan) - mrsno

4. avgust – Sveta Marija Magdalena (Blaga Marija) - mrsno

8. avgust – Sveta Petka Rimska - mrsno

9. avgust – Sveti Pantelejmon - mrsno

Pri obeležavanju krsne slave ne vodi računa samo o datumu praznika, već i o njegovom mestu u crkvenom poretku posta i praznovanja. Zato se slavska trpeza priprema u skladu sa pravilima Crkve, uz poštovanje svetitelja koji se tog dana proslavlja kao zaštitnik doma.

Autor: D.B.