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'VETAR SLABI, OSEĆAĆEMO DA NAM GORI LICE' Ivan Ristić za Pink: Pred nama su PAKLENI DANI, neće moći da se diše! Meteorolog otkrio da se jedna stvar nije desila od davne 1909. godine!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com, Tanjug ||

Još uvek nije ni podne, a temperature u većini gradova Srbije prešle su 30. podeok na Celzijusovoj skalu i planiraju da rastu do kraja dana, zbog čega je RHMZ za danas, ali i naredne dane aktivirao crveni meteoalarm.

RHMZ i MUP Srbije izdali su alarm za vanredni događaj, odnosno jak dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu počev od 30. jula.

"Opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom. Opasnost po zdravlje. Rizik od toplotnog udara i dehidracije. Smanjite boravak na otvorenom", navodi se u hitnom upozorenju.

Ivan Ristić, meteorolog kaže za TV Pink da jugoistočni vetar trenutno znači, međutim, on će posle 5. avgusta potpuno prestati. Osećaćemo da nas peče lice, jer nema vetra, dodao je potom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Model prognozira kišu u subotu i nedelju, a to je mala količina padavina, da će se desiti da pada u jednom delu Beograda a u dugom ne... Sada imamo situaciju da se Dunav uliva u Savu, a ne obrnuto, Maltene ga nema. To se desilo 1909. godine. To se desilo preko zime. Zamislite koliko je tada zima bila topla. Tada su zabeleženi svi rekordi, da ne brinu građani - rekao je Ristić.

Ovo će trajati 4,5 dana maksimalno, naveo je.

- Što se tiče zime, ne znamo još ništa. Nekada je važilo da što je leto toplije, to je zima hladnija. Videćemo šta će biti - naveo je Ristić.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvi sneg sam najavio krajem novembra, i verujem da će decembar i januar da budu baš obako zimski, dodao je on.

Autor: D.B.

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