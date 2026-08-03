Srbi već znaju gde će potrošiti vaučere: Ove destinacije su najpopularnije

Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković govorio je o podeli turističkih vaučera za letovanje u Srbiji, a apliciranje za iste počelo je danas u 08:00 sati.

Među najpopularnijim destinacijama izdvaja Sokobanju, Prolom banju i Vrnjačku banju, izjavio je Anđelković za Informer.

Zoran Anđelković napominje kako je na Pošti Srbije bilo da tehnički sprovede u delo meru koju je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podelu turističkih vaučera penzionerima čina primanja iznose do 80.000 dinara na mesečnom nivou.

- U tom smislu, mi smo apsolutno spremni, 1.152 pošte imaju mogućnost prijave, a 2.626 šalterskih radnika bilo je na usluzi građanima koji ispunjavaju uslove da se prijave - rekao je on.

Prema rečima direktora Pošte Srbije, nakon provere podataka i verodostojnosti, Ministarstvo turizma će građanima dostaviti vaučere za letovanje u Srbiji.

- Najviše je zainteresovanih za Sokobanju, Prolom banju, Vrnjačku banju, što je očekivano jer je tako bilo i prethodnih godina - rekao je.

On napominje da su vani temperature visoke, a penzioneri kojima su turistički vaučeri namenjeni imaju idealnu priliku da ih iskoriste kada vremenske prilike budu prijatnije.

- Vaučeri mogu da se iskoriste do 1. novembra 2026. godine, ne možete ih koristiti u opštini mesta prebivališta, ali i najmanje pet dana morate da boravite na nekoj lokaciji koju izaberete. Mislim da je proteklo bez ikakvih tenzija, ali i privilegija - rekao je Anđelković.

Matični broj i lokacija odmora, a Ministarstvo turizma i Repupublički fond za penzijsko osiguranje proverava da li imaju uslove.

Autor: A.A.