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Veliko interesovanje za turističke vaučere: Evo koliko se ljudi prijavilo do 17 časova

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Beta/Milan Obradović, Tanjug/Dušan Aničić, Tanjug/Dimitrije Nikolić, Tanjug/ministarstvo zaštite životne sredine ||

Do 17 časova evidentirano je 25.205 prijava za turističke vaučere za odmor u Srbiji.

Prijava za subvencionisani odmor u Srbiji počele su jutros u osam časova u poštama širom zemlje, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

- Kako smo i očekivali, interesovanje je bilo veliko širom naše zemlje. Pozivam sve koji ispunjavaju uslove da se prijave za preostalih blizu 5.000 vaučera - izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić.

Vrednost pojedinačnog vaučera iznosi 10.000 dinara, a korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 prijavljenih ugostiteljskih objekata širom Srbije. Podsećamo da pravo na prijavu imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Kako se prijaviti

Za prijavu je neophodno da građani lično podnesu zahtev, uz koji treba da prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu dostupan je na zvaničnim internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Turistički vaučeri mogu da se iskoriste za boravak od najmanje pet noćenja van grada, opštine ili mesta prebivališta korisnika, a važe do 1. novembra 2026. godine.

Autor: Iva Besarabić

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